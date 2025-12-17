Te gátlástalan senkiházi, takarodj ki a kórházból – most Magyar Péteren borult ki az egészségügyi államtitkár

Az egykor oly népszerű Mucsi Zoltán kiborul videósorozat emléke derengett fel bennem szerdán este, amikor Takács Péter reakcióvideója elém került (kösz, Telex!). A bazmegolásra és a beszélt nyelv erős kifejezéseire oly nyitott államtitkárból, aki korábban nem félt odabazmegolni egy beteg gyerek apjának Messengeren – bár utána elnézést kért a stílusért –, most Magyar Péter hozta ki a sarki kocsmák népszerű kliséjét, az indulatkezelési problémás házmestert.
Gátlástalan senkiházi, politikai szerencselovag – sorolta a jelzőket Magyarról videójában az államtitkár. Az ellenzéki politikus Takács állítása szerint „betört” egy kórház telephelyére, illetve félrelökte a biztonsági őrt – igen, az a Magyar, akit korábban azzal hecceltek, hogy karcsúsított slim fit fickó –, és „dühtől eltorzult arccal kamerázott”. Magyar Péter egyébként valóban készített videót a kórházban, abban arról számolt be, hogy a kórházban továbbra sincs szappan, vécépapír és fertőtlenítőszer, a lift összevissza jár, de a főbejáratot már nem kell lelakatolni.
Takácsnak nemcsak a stílusa, hanem a valósághoz való viszonya is megcsúszott ebben a videóban: a Magyar-féle szombati gyermekvédelmi demonstrációt kudarcnak, egy-kétezer fősnek, „minden idők legalacsonyabb résztvevőszámmal futó” tüntetésének nevezte. Íme az úgymond egy-kétezer fő:
Olvasónk, András péntek este ügyeletre vitte a gyerekét, ahol télikabátba öltözött orvosokat talált, mert nem volt fűtés. Úgy felhúzta magát, hogy ráírt az egészségügyi államtitkárra. Takács Péter bazmegolva válaszolt.
Üzenetei tartalmi részét viszont továbbra is vállalja az egészségügyi államtitkár.