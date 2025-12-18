A Medián szerint elsöprő a Tisza előnye a 40 év alattiaknál

A 40 évesnél fiatalabb választók körében elsöprő Magyar Péterék támogatottsága - derült ki a Medián most közölt felméréséből, amelyet a Momentum megbízásából végeztek.

A HVG-ben publikált adatok szerint körükben 57 százalék szavazna a Tiszára, 14 százalék a Fideszre, 6 százalék a Kutyapártra, 4 százalék a Mi Hazánkra, a többi párt támogatottsága 1 százalék alatti (17 százalék nem tudja, nem válaszol, vagy nem szavazna).

Fotó: Németh Dániel/444

A kutatás 800 18-40 éves ember megkérdezésével készült október 27-e és november 3-a között, más témákra is rákérdezve.

A Tiszának hónapok óta egyre nagyobb az előnye a fiatalok körében. Novemberre nem a Fidesz, hanem a kisebb pártok rovására erősödött a 40 év alattiaknál. A Fidesz pedig az idősebbeknél erősödött tovább, az 50 évesnél idősebb korosztályokban a Tisza kárára tudta valamelyest növelni a támogatottságát.

Ugyan a Medián mérése szerint a teljes népességben a Tisza vezet, a Fidesz elkezdett erősödni, ami azon is meglátszik, hogy Orbán Viktort ugyanannyian tartják alkalmasnak az ország vezetésre, mint Magyar Pétert. Mindkét politikus 48-48 százalékon áll.