Annyira fölbosszantotta magát az iskolánál kirakott háborús plakáton a nagypapa, hogy elhatározta, hivatalos úton leszedeti onnan

Több hétig virított az egyik háborús plakát a kisbéri általános iskola bejáratával szemben, az út másik oldalán. Ezen egy nagypapa annyira felbosszantotta magát, hogy a rendőrségnél és a polgármesternél próbálta elérni, hogy szedjék azt le.

A pénzből hajtogatott tankot ábrázoló óriásplakátról van szó, amin az olvasható, hogy „Brüsszel az ön adójából fizetné a háborút”, és hogy „tiltakozzunk az adóemelés ellen”. A plakát amúgy a nemzeti konzultációt reklámozza, és Magyarország Kormánya megbízásából készült.

Fotó: Árvay Nikolett Facebook-oldala

A férfi akciójáról úgy értesültünk, hogy a család a 444 szerkesztőségét is megkereste a történettel november végén. Skrihár József előző nap ment be a rendőrségre, ahonnan elküldték arra hivatkozva, hogy a plakát nem az ő hatáskörük, majd bement a Fidesz-KDNP-s polgármesterhez is.

„Undorító ez a plakát. Egy gyerek mit ért az egészből?! Csak azt érti, hogy háború! Őrület az egész” – mondta a 444-nek.