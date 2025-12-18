„Aznap este csókolóztunk először és egyetlen alkalommal”, interjút adott a nő, akit egy csókkamera buktatott le a főnökével a Coldplay koncerten

Hosszú interjúban mesélt a történtekről és az elmúlt hónapokról Kristin Cabot, az Astronomer nevű cég volt HR-igazgatója, akit egy csókkamera buktatott le a főnökével egy Coldplay koncerten. Elmesélése szerint számos nyilvános megaláztatásban és megszégyenítésben volt része az eset után, hetekig napi 500-600 hívást kapott, beszóltak neki az utcán, az üzletben, tankolás közben.

Most a New York Times riporterét fogadta otthonában, ahol elmesélte mi és hogyan is történt. A sztori valamikor 2025 tavaszán kezdődött, amikor beszélgetésbe elegyedett a főnökével, Andy Byronnal, és kiderült, hogy mindketten válófélben vannak. Ezután az amúgy is szoros munkakapcsolat még szorosabbá vált. Egyre bizalmasabb beszélgetéseket folytattak, sokat nevettek, Cabot pedig elkezdte megengedni magának, hogy érzéseket tápláljon Byron iránt. Nagyon azonban nem akarta elragadtatni magát, hiszen tisztában volt vele, hogy a főnökéről van szó.

Majd jött 2025. július 16-a, a Coldplay koncertje, ahova Cabot a barátaival ment, de plusz egy főnek magával vitte a főnökét, Andy Byront is, bár tudta, hogy a leendő exférje is ott lesz a koncerten. Elmesélése alapján táncoltak, jó volt a hangulat, a VIP-páholyból lenyűgöző volt a kilátás, megittak egy-két tequilát is, egy idő után pedig kezdtek úgy kinézni, mint egy pár. Cabot szerint azon az estén csókolóztak először és egyetlen alkalommal. Aztán megpillantotta magukat a csókkamerán, és ami addig „öröm volt”, abból rettegés lett.

„Rettenetesen zavarban voltam és megrémültem” – mondta. „Én vagyok a HR vezetője, ő pedig a vezérigazgató. Ez olyan klisé és annyira rossz.” Cabot és Byron visszamenekültek a bárba.

„Mindketten csak ültünk ott a fejünket a kezünkbe temetve, és azt kérdeztük: »Mi történt az előbb?«”. Még mielőtt elhagyták volna a stadiont, elkezdték megvitatni, hogyan kezeljék mindezt. Abban maradtak, hogy értesítik az igazgatótanácsot.

Előbb a vezérigazgató távozott a cégtől, majd később maga Cabot is otthagyta a céget. Ő és Byron egyébként az eset után egész nyáron kapcsolatban maradtak. Híreket cseréltek volt munkahelyükről, az Astronomerről és a családjukról. „Őszintén szólva, csak ilyesmikről volt szó, hogy »Szia. Kedd 11 óra van. Van valami tanácsod?«”. Szeptember elején találkoztak, és megegyeztek abban, hogy mindenkinek túl nehézzé teszi a továbblépést és a gyógyulást, ha rendszeresen beszélgetnek – mondta Cabot. Azóta minimális a kapcsolatuk.