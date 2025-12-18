Letöltendő börtönbüntetést kapott Wiz Khalifa Romániában egy füves cigi miatt

Kilenc hónap börtönre ítélte csütörtökön a konstancai táblabíróság Wiz Khalifát, azaz Cameron Jibril Thomaz rappert, mert füves cigit szívott a színpadon a tavalyi Beach, Please! fesztiválon a romániai tengerparton – írja a G4Media alapján a Transtelex.

A rappert még a fellépése után előállította a román rendőrség, és büntetőeljárást indítottak ellene. 18 gramm fű volt nála. Idén áprilisban első fokon 3600 lej (nagyjából 275 ezer forint) pénzbüntetésre ítélte a törvényszék a zenészt, de a szervezett bűnözés elleni ügyészség fellebbezett a döntés ellen, és a táblabíróság nekik adott igazat.

Fotó: VIVIEN KILLILEA/Getty Images via AFP

A zenészt jogerősen 9 hónap letöltendő szabadságvesztésre ítélték „veszélyes kábítószer személyes fogyasztásra szánt jogosulatlan birtoklásának” bűncselekménye miatt.

A Transtelex azt írja, Romániában a saját fogyasztásra szánt kábítószerek birtoklása bűncselekménynek minősül, a kannabisz pedig „veszélyes drognak” számít, amelynek birtoklása 3 hónaptól 2 évig terjedő börtönnel vagy bírsággal büntetendő.

Wiz Khalifa egyébként olyannyira lelkes fogyasztó, hogy még saját fűmárkája is van, a Khalifa Khus.