Távozik az FBI helyettes igazgatója, Dan Bongino

Dan Bongino közölte, hogy januárban távozik az FBI helyettes igazgatói posztjáról. Az X-en közzétett bejegyzésében megköszönte Donald Trump elnöknek, valamint az FBI igazgatójának és az igazságügyi miniszternek „a céltudatos szolgálat lehetőségét”.

Bejelentése azután történt, hogy Trump közölte, a volt podcastműsor-vezető „nagyszerű munkát végzett” hivatalában, és „vissza akar térni a műsorához”.

Trump februárban nevezte ki Bonginót a tisztségre. Korábban New York-i rendőrként, majd az Egyesült Államok Titkosszolgálatának ügynökeként dolgozott, Barack Obama védelmét is ellátva. Az elmúlt években podcastje és egyéb médiamegjelenései révén jelentős követőtábort épített ki.

Bongino, aki Trump elkötelezett szövetségese, meglepetésválasztásnak számított a posztra – amelyet korábban hivatásos FBI-ügynökök töltöttek be –, mivel nem rendelkezett korábbi tapasztalattal az ügynökségnél. Az FBI Agents Association, amely mintegy 14 ezer jelenlegi és volt ügynököt képvisel, ellenezte kinevezését.

Fotó: PHILLIP FARAONE/Getty Images via AFP

Mielőtt csatlakozott volna az FBI-hoz, Bongino félretájékoztatást és összeesküvés-elméleteket hangoztatott Trump hamis állításáról, miszerint megnyerte a 2020-as elnökválasztást, valamint a 2021. január 6-i csőbombás ügy kapcsán is, amikor csőbombát rejtettek el a Capitoliumban.

Korábban a csőbombás esetet „belső akciónak” nevezte. Hivatalba lépése után ugyanakkor szorgalmazta, hogy a – Bondi főügyész szerint „elhanyagolt” – nyomozás az FBI egyik kiemelt prioritása legyen.

Bongino álláspontja Jeffrey Epstein elítélt szexuális bűnelkövető halálával kapcsolatban is megváltozni látszott, miután az FBI vezetője lett. Kommentátorként korábban kétségbe vonta, hogy Epstein 2019-ben öngyilkos lett New York-i börtöncellájában, miközben tárgyalásra várt. Májusban azonban Bongino már így nyilatkozott: „Láttam az egész aktát. Öngyilkos lett.”

Kash Patel FBI-igazgató szerdán egy közösségimédia-bejegyzésben méltatta Bongino munkáját, mondván: „az átláthatóság terén a nép hangjaként szolgált, és jelentős áttöréseket ért el régóta megoldatlan ügyekben, például a csőbombás nyomozásban”.„Nemcsak teljesítette a küldetését – messze túl is szárnyalta azt” – írta Patel. (BBC)