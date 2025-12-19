A 21 Kutatóközpont mérése alapján még a Fidesz bázisát is megosztja a Szőlő utca ügye

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Saját szavazói bázisa is megosztott a kormány Szőlő utcai ügyre adott reakciója kapcsán - derült ki a Telex megbízásából a 21 Kutatóközpont által készített kutatásból. A Szőlő utcai ügy felelőseiről és a kormány kommunikációjáról kérdező intézet szerint

  • az emberek negyede a kormányt,
  • 18 százaléka az intézet dolgozóit,
  • 15 százalék az igazgatót,
  • 5 százalék pedig az intézetben lakó fiatalkorúakat hibáztatja az ügy miatt.
  • A megkérdezettek 17 százaléka nem tudja, kinek a hibájából történtek a dolgok, 16 százalékuk pedig az ügyről sem hallott. Ők jellemzően pártnélküliek voltak.


Forrás
A Tisza Párt a bántalmazott gyermekekért és az orbáni hazugságok ellen menetelt a Szőlő utcai botrány eldurvulása után
Fotó: Németh Dániel/444

Míg a Tisza szavazóinak több mint fele a kormányt hibáztatja elsődlegesen, addig a fideszes szavazók 28 százaléka az intézet dolgozóit, nagyjából 15 százaléka pedig az igazgatót.

A kormány reakciójával a válaszadók 52 százaléka volt elégedetlen, jónak vagy nagyon jónak pedig mindössze 15 százalék tartotta. A kormány szavazói közül 11 százalék tartotta rossznak a reakciót, míg 43 százalékuk elégedett volt vele.

Forrás

POLITIKA közvélemény-kutatás közvélemény 21 Kutatóközpont fidesz közvéleménykutatás szőlő utcA Szőlő utcai botrány Szőlő utcai javítóintézet