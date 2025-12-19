A 21 Kutatóközpont mérése alapján még a Fidesz bázisát is megosztja a Szőlő utca ügye

Saját szavazói bázisa is megosztott a kormány Szőlő utcai ügyre adott reakciója kapcsán - derült ki a Telex megbízásából a 21 Kutatóközpont által készített kutatásból. A Szőlő utcai ügy felelőseiről és a kormány kommunikációjáról kérdező intézet szerint

az emberek negyede a kormányt,

18 százaléka az intézet dolgozóit,

15 százalék az igazgatót,

5 százalék pedig az intézetben lakó fiatalkorúakat hibáztatja az ügy miatt.

A megkérdezettek 17 százaléka nem tudja, kinek a hibájából történtek a dolgok, 16 százalékuk pedig az ügyről sem hallott. Ők jellemzően pártnélküliek voltak.





A Tisza Párt a bántalmazott gyermekekért és az orbáni hazugságok ellen menetelt a Szőlő utcai botrány eldurvulása után Fotó: Németh Dániel/444

Míg a Tisza szavazóinak több mint fele a kormányt hibáztatja elsődlegesen, addig a fideszes szavazók 28 százaléka az intézet dolgozóit, nagyjából 15 százaléka pedig az igazgatót.