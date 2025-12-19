Közelebb kerültünk a 9 milliós Magyarországhoz, minden idők második legalacsonyabb születésszámát hozta a november

A múlt hónapban 5582 gyerek született és 9686 fő halt meg, jelentette a KSH pénteken. Ez minden idők második legalacsonyabb születésszámát jelenti – az áprilisi 5323 a történelmi mélypont –, valamint azt is, hogy július óta trendszerűen csökken a születések száma: az akkorinál mintegy 1100-zal kevesebb gyerek született novemberben.

Tavaly novemberhez képest a születések száma 11 százalékkal, a halálozásoké 9,3 százalékkal mérséklődött, a természetes fogyás kissé lassult, a tavalyi 4427-tel szemben 4104 fővel csökkent emiatt a népesség. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 5,3 fő volt, ez is kissé jobb érték a tavalyinál.

Az eddig eltelt 11 hónapban 65 913 gyermek jött világra, ez 7,4 százalékkal, 5269-cel kevesebb, mint tavaly. Az év közepén szinte stagnált a születések száma, az augusztus-novemberi időszakban viszont 8,4 százalékkal alacsonyabb volt a tavalyinál.

Mélypontok

A születésszám idén várhatóan 71 ezer körül alakul majd. Hogy ez milyen súlyos hanyatlást jelent, azt jól mutatja, hogy az élveszületések száma 1998-ban esett először 100 ezer alá, de még 2010-ben is meghaladta a 90 ezret (2009-ben még 96 ezer fölött volt). Tavaly volt az első év, amikor nem érte el ez a szám a 80 ezret (77 511 születés), és idén már a 70 ezret is alig lépi át – a 2010 óta eltelt tizenöt év tehát nagyjából 20 százalékos születésszám-csökkenést hozott.

Emellett idén várhatóan 8 alatt lesz az 1000 lakosra jutó születések száma, erre szintén nem volt példa korábban, 2023 előtt még 9 alatti értéket is csak egyszer regisztráltak.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,39 volt. A KSH szerint ezer 15–49 éves nőre 35,1 élveszületés jutott, ami 2 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

November végéig 112 722-en haltak meg, ez 2,6 százalékkal, 3027-tel kevesebb az egy évvel korábbinál. Az év első felében még romlott ez a mutató, a másodikban javult: január–júniusban 3,4 százalékkal magasabb volt a halálozások száma a tavalyinál, aztán július–novemberben már 9,8 százalékkal alacsonyabb.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 46 809 fő volt, ami 5 százalékkal több az előző évi 44 567 fős értéknél, és annyi, mintha teljes Dunaújváros elnéptelenedett volna. Időarányosan ez a második legrosszabb mutató a 2021-es, covid miatti hatalmas népességcsökkenés után.

Közelebb a 9 millióhoz

Mivel év elején a KSH adatközlése szerint 9 539 502 fő volt Magyarország népessége, az el- és idevándorlók egyenlege nélküli népességszám második hónapja lenne közelebb a 9 millióhoz, mint a 10 millióhoz. Mostanra azonban azt mondhatjuk, hogy a nemzetközi vándorlási egyenleg, azaz a bevándorlók és a kivándorlók különbségének figyelembe vételével is 9,5 millió alá eshetett a Magyarországon élők száma.

Hogyan jön ez ki? A KSH adatai szerint a kivándorló magyarok száma tavaly 41 ezer fölött volt (ez minden idők legmagasabb értékét jelentette). A nagyjából 29 ezer hazavándorló és a nagyjából 10 ezer külföldön született, bevándorló magyar állampolgár összesen 2000 fősre csökkentette az ebből fakadó népességveszteséget. Ehhez jött hozzá csaknem 50 ezer bevándorló külföldi, amit ellensúlyozott közel 43 ezer kivándorló külföldi – így a nemzetközi vándorlás egyenlege körülbelül 4000 fővel növelte a magyarországi népességet.

Ha az év eleji 9 539 502-ből kivonjuk a természetes fogyásból adódó csaknem 47 ezres veszteséget és hozzáadjuk a teljes tavalyi vándorlási többletet, akkor 9 496 825 fő, azaz a 9,5 milliós alatti népességszám jön ki. Igaz, a vándorlási egyenleg a 2024 előtti években nagyobb többletet jelentett, 2023-ban 25 ezer, 2022-ben 35 ezer főt – de a tendencia az elmúlt években a kivándorlások számának növekedése, illetve a bevándorlás stagnálása.