Hadházy Ákos: Hajdú Péter szolgának csak azt üzenem, hogy a lónak a f.szát kérek bocsánatot

Hajdú Péter tévés ember bocsánatkérésre szólította fel Hadházy Ákost, miután a független képviselő „Lölő szolgáinak” nevezte a Mészáros csoport évi karácsonyi buliján résztvevőket. Hajdú mint a Mészáros Lőrinchez köthető Media Vivantis tévétársaság egykori vezérigazgatója kikérte magának, hogy szolgának nevezték, illetve hozzátette, hogy bunkó dolog volt Hadházytól a titkos karácsonyi fellépő, Ricky Martin nevének elárulása.

Hadházy Ákos Hatvanpusztán Fotó: Németh Dániel/444

Hadházy kommentben üzente meg „Hajdú szolgának”, hogy

„a lónak a f.szát kérek bocsánatot. Majd ha lesz egy kis időm, írok egy posztot arról, hogy miért nem és amúgy miért olyan arcpirító a »showman« bejegyzése. Fontos téma ez ugyanis, de Varga Judit mikrofonállványa és Lőrinc szolgája a jelek szerint úgysem értené.”

A mikrofonállványos megjegyzéssel feltehetően erre az interjúra célzott Hadházy, ez volt az, amelyben Varga Magyar Péterről beszélhetett úgy, hogy Hajdú nem kérdezett rá például a Völner–Schadl-ügyre.