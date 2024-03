Hajdú Péter azt ígérte, ez nem propagandainterjú lesz, aztán a Völner-ügyre mégsem kérdezett rá Varga Juditnál

Varga Judit bő egy hónapja jelentette be, hogy mivel miniszterként ő is ellenjegyezte K. Endre kegyelmi kérvényét, visszavonul a közélettől, ezzel ugrott a képviselői mandátuma és a befutó helye a Fidesz EP-listáján. Azóta azonban volt férje, Magyar Péter ugyanazzal a lendeülettel belelépett a közéletbe, és szerdán már nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin Varga 2023 januárjában többek között arról beszél még igazságügyi miniszterként, hogy Rogán Antalék kihúzathattak bizonyos részleteket a Völner-Schadl-ügy nyomozati irataiból, illetve Völner Pált előre figyelmeztették a nyomozás megindulására. Ha ezt valaha is sikerülne bebizonyítani, az hivatali visszaélésnek számítana.

Erre Varga azzal vádolta Magyart, hogy a házasságuk alatt terrorizálta őt, és tulajdonképpen kényszer hatására monta ezeket. majd arról írt, hogy a volt férje több alkalommal próbálta őt fenyegetni a hangfelvételek nyilvánosságra hozatalával. Állítása szerint Magyar ezzel egyrészt a válást, másrészt az állami állásai elvesztését akarta megakadályozni. Csütörtökön pedig már a Frizbi stúdiójában beszélt arról Hajdú Péternek, hogyan bántalmazta őt volt férje. Magyar pedig már az előzetes alapján kijelentette, hogy volt feleségét a kormány zsarolja, és csak kényszer hatására állítja, amit állít.

link Forrás

Hajdú Péter az interjú legelején belengette a nézőknek, hogy ez nem egy alákérdezős, propagandaműsor lesz: „Nagyon nehéz helyzetben vagyok most, mert nem szeretném, ha ez az interjú a rogáni propaganda részeként legyen megemlítve a sajtóban, ezért az indiszkrécióért előre is elnézést kérek, de engem csak akkor tudsz meggyőzni, illetve a nézőket akkor tudod meggyőzni, ha a házasságod, a Magyar Péterrel való kapcsolatod mélységébe bepillantást engedsz.” Ez kemény indítás egy olyan műsorvezetőtől, aki egyébként az Indexet NER-es pályára állító Vaszily Miklós tanácsadója.

De hiába néztük végig a közel kétórás beszélgetést, a hangfelvétel tartalmára egyszer sem kérdezett rá, ahogy Schadl György, Völner Pál vagy Polt Péter neve sem hangzott el.

link Forrás

Varga Judit azzal kezdte, hogy megalázónak tartja, hogy egy bulvárműsorban kell kiteregetnie a „személyes poklát”, majd hosszan beszélt arról, milyen válságokon ment át a kapcsolatuk, milyen sértegetéseket kapott a férjétől, milyen fizikai atrocitások történtek a házasságuk alatt. Többször elmondta, hogy évekig manipulálta a férje, akinek szerinte nárcisztikus személyiségzavara van. Az elején elmondta azt is, hogy sem a Fideszből, sem a kormányból nem mondta meg neki senki, hogyan alakítsa a magánéletét.

A szerdán megismert felvétel keletkezési körülményeiről csak annyit mondott, hogy egy veszekedés után készülhetett. Annak tartalmi részéről említést sem tettek. Azt elmondta, hogy Magyar a válás előtt és után is zsarolta azzal, hogy vannak felvételei róla, de azt Varga nem tudta, mik lehetnek ezeken. Beszélt arról is, hogy a felvétel elkészülte után, márciusban a lakásukban a férje azt modnta neki: „A börtönben fogsz megrohadni.” Egy másik alkalommal pedig a gyerekeinek mondta, hogy „a mama tönkretette a papát, őt börtönbe fogom juttatni, titeket pedig állami gondozásba vesznek”.

Varga szerint azért zsarolta ezekkel a felvételekkel, hogy ne váljanak el, mert Magyar ragaszkodott az egziszteniájához, illetve később az állami állásait akarta így megtartani. Volt férje hirtelen jött politikai karrierjéről azt mondta, nem azért áll a pulpituson, mert ezeket a dolgokat akár csak fél évvel ezelőtt is így gondolta volna,

szerinte csak bosszút akar állni rajta, amiért nem engedett a zsarolásnak. Ha engedett volna, Magyar még mindig milliókat keresne.

A műsorban most azt mondta, csak azért járult hozzá, hogy a gyerekeket közösen felügyeletéhez, mert nem „gonosz ember”, és a gyerekeknek szükségük van az apjukra. Ugyanakkor szerinte ez nem az jelenti, hogy ne lett volna bántalmazás a kapcsolatban. Később kitért rá, hogy a legnagyobb fiuk nem hajlandó tartani a kapcsolatot az apjukkal.

Varga azt mondta, hogy a lelki bántalmazások sokkal rosszabbak voltak, de említett olyan eseteket, amikor a férje terhesen nekilökte az ajtónak, máskor a személyi szabadságát korlátozta, amikor beállt elő az ajtóba vagy bezárta egy szobába, ahonnan aztán a gyereke szabadította ki. De elmesélt egy olyan esetet is, amikor a férje egy veszekedés után késsel a kezében mászkált a lakásban, miközben Varga szülei is ott aludtak. De felhozta azt is, hogy Magyar öngyilkossággal fenyegetőzött.

Varga Judit ebben a műsorban is elmondta, hogy a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről szóló Isztambuli Egyezményt továbbra is porhintésnek tartja, szerinte annak a tartalmi elemei már a magyar jogrenszer részét képezik. Egyébként azzal szeretne új életet kezdeni, hogy beiratkozott egy asztalostanfolyamra.