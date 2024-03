Varga Judit: „Ez a hangfelvétel a haza megmentésével kufárkodó, ezt hamisan a zászlajára tűző ember végtelen romlottságáról szól”

„Magyar Péter mai nyilatkozatai után a nagy kérdés az, hogy miről is szól valójában ez az ügy? – írja kedd délutáni bejegyzésében a közösségi oldalán Varga Judit. – Valóban arról a csontig lerágott, a sajtóban a legutolsó részletekig megírt és nyomonkövetett büntetőügyről, amellyel kapcsolatban számos elképzelés és pletyka terjed az országban? A büntetőeljárás zajlik, a bizonyítékokat a hatóságok és a bíróság értékeli.” A volt igazságügy-miniszter olvasata: „Szerintem ez a hangfelvétel a haza megmentésével kufárkodó, ezt hamisan a zászlajára tűző ember végtelen romlottságáról szól.”

Magyar Péter kedden reggel tette közzé azt a hangfelvételt, amely szerint – többek között – Rogán Antalék nyomozati anyagokat manipulálhattak, a legfőbb ügyész pedig politikai befolyás alatt áll. Varga Judit a felvétel készítésekor még Magyar házastársa volt, válásukat hónapokkal később mondták ki. Az exminiszter a nap folyamán már kirakott egy bejegyzést a Facebookra, amiben azt állította, hogy volt férje hazudik és manipulál, a felvétellel zsarolta több mint egy éve, és most a politikai céljai elérése érdekében felhasználja azt. Arról is írt, hogy házassága alatt verbális és fizikai erőszakot is elszenvedett. Magyar Péter válaszul tagadta a bántalmazást és rágalmazással vádolta volt feleségét.

Varga Judit délután publikálta újabb posztját, amelyben nagyobb terjedelemben még súlyosabb állításokat fogalmaz meg Magyar Péterről. Azt írja, sokáig úgy gondolta, borzalmas házassága részleteit nem fogja megosztani a nyilvánossággal. De: „Nem hagyhatom, hogy a lelkünket kétszer is megölje egy súlyos nárcisztikus személyiségzavarban szenvedő, gonosz ember. Egyszer a folyamatos bántalmazás során, másodszor pedig a múlt elfedését célzó hazugságaival. Tartozom ezzel sok-sok olyan embernek is, aki hasonló helyzetben él, és még nem találta meg a kiutat.”

photo_camera Varga Judit a Parlamentben, még igazságügyi miniszterként Fotó: Németh Dániel/444

Az exminiszter állítja, a hangfelvételek nyilvánosságra hozatalával Magyar Péter több alkalommal próbálta őt fenyegetni és „jobb belátásra bírni”, és három alkalmat kiemel.

Először 2023 márciusában, „amikor már javában zajlott a válásunk napi magyarpéteres pszichothrillerje, nem sokkal a közös otthonból való kimenekülésem előtt egy szombat este (erre konkrétan emlékszem, de több alkalom is volt) a volt férjem azt mondta, ha elhagyom és továbbra is el akarok válni, akkor feljelent a Központi Nyomozó Főügyészségen és hangfelvételekkel fogja bizonyítani az állításait”.

Másodszor, amikor idén január elején közölték Magyar Péterrel, hogy a Közútban és a Bankholdingban betöltött pozíciói meg fognak szűnni. „Tudják, az ilyen típusú pozíciókból volt a hangfelvételeket készítő szabadságharcosnak havonta kb. 3,5-4,5 millió nettó bevétele – részletezi Varga. – Péter ekkor, január 18-a körül egy ún. 24. óra elnevezésű Signal csoportot hozott létre, amelyben Gulyás Gergelyt és engem megfenyegetett, hogy ha nem állítjuk vissza azonnal az eredeti állapotot, akkor ellenséggé válik.”

Az alábbiakat is írja: „Egy fontos üzenet még kiemelendő. A könyörgő műfajban Péter a következőket írta nekem: »Még nem írtam alá a lemondásaimat, amit kértek tőlem. Nemcsak a pénz miatt fontos a Közút és az MBH bankos pozícióm, hanem mert ezekhez kapcsolódó cégekkel vannak előrehaladott tárgyalásaim az új munkahelyem kapcsán, amik kirúgás esetén nyilván ellehetetlenülnek.«” Ehhez hozzáteszi: „Ha pedig itt leírnám, hogy milyen »döbrögikhez« tartoznak azok a cégek, akikkel neki állítólag előrehaladott tárgyalásai voltak akkoriban, ahol ő állásért kilincselt, akkor valószínűleg Magyar Péterünket a március 15-ei tömeg paradicsommal megdobálva zavarná haza.”

A harmadik eset, amellyel kapcsolatban Varga Judit állításokat tesz: „Amikor Dezső András, a HVG újságírója megkereste Pétert a rendőrségi jegyzőkönyv ügyében, Péter egy ideges üzenetet küldött nekem, amiben arra akart rávenni, hogy állítsam le őket és tisztázzam, hogy »semmilyen erőszak nem történt egy szokásos házastársi vitán kívül«.”

A volt miniszter kijelenti, egyetlen alkalommal sem engedett a „fenyegetőzésnek”, illetve utóiratként azt is megjegyzi, hogy írása „terjedelmi okokból” nem tartalmaz minden történetet, vagyis tudná még folytatni.