Magyar Péter tagadja a bántalmazást, rágalmazással vádolja Varga Juditot

Varga Judit kedden azzal reagált volt férje Völner-Schadl-ügyről szóló hangfelvételére, hogy azért mondott terhelő dolgokat Rogán Antalra és az ügyészség működésére, mert Magyar Péter „terrorizálta”, és csak azt mondta, amit a férfi hallani akart, hogy hamarabb szabaduljon. Miközben Magyar Péter még a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen ült, megjelent az oldalán egy bejegyzés, miszerint Varga Judit „a Rogán Antal által előre megírt hazugsággyűjteményt” rakta ki a meghallgatására időzítve. „Az ebben leírtak természetesen nem igazak, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásnak minősülnek” - üzent vissza az exének.

„Nem, Judit, te nem azért mondtad ezeket, mert ezt akartam volna hallani, hanem azért mert te is tudtad, hogy a maffiának dolgozol. Mint ahogy most is tudod és nem mersz velük szembemenni.”

Arra biztatta a volt feleségét, hogy szálljon szembe a kormánnyal, mert egy ország állna mögé.

Magyar Péter kedd reggel közzétett egy alig 2 perces hangfelvételt, amin a volt feleségével beszélnek a Völner-Schadl-ügy hátteréről 2023 januárjában. Ezen Varga Judit még igazságügyi miniszterként arról beszél, hogy Rogán Antalék kihúzathattak bizonyos részleteket a korrupciós ügy nyomozati irataiból. De előjött az is, hogy Schadl Györgyöt azért nem tudták megmenteni az eljárástól, mert Polt Péter nem ura a helyzetnek az ügyészségen. Varga Judit beszél arról is, hogy jóval az előtt figyelmeztették Völner Pál államtitkárt, hogy 2021 decemberében őt is meggyanúsították volna az ügyben.