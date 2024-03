Nyomozati anyagokat manipulálhattak, a legfőbb ügyész politikai befolyás alatt áll, a kormány szerint csak lufi az egész

Varga Judit exminiszter szavai szerint a kormány emberei hozzáférhettek nyomozati anyagokhoz és manipulálhattak azokat.

A Magyar Péter által nyilvánosságra hozott felvételből az is következhet, hogy a legfőbb ügyész politikai befolyás alatt áll, de nem képes érvényesíteni az akaratát az ügyészségen.

Völner Pál államtitkár már 2022 tavaszán tudhatott arról, hogy nyomoznak ellene, mégsem állt le.

Varga szerint volt férje zsarolta és terrorizálta, ezért mondta neki azt, amit az hallani akart.

A kormány kipukkadt lufiról és a közélettől független családi vitáról beszél.

Magyar Péter kedd reggel 9 órakor nyilvánosságra hozott egy bő másfél perces hangfelvételt – mielőtt belépett volna az ügyészség épületébe, hogy átadja azt –, amin volt feleségével, az akkor még igazságügyi miniszterként szolgáló Varga Judittal beszélget. A Diákhitel Központ volt vezetője elmondása szerint a felvétel 2023 januárjában készült a közös otthonukban.

A felvételre azonnal reagált Varga, aki Facebook-oldalán azt írta: azokban a napokban, amikor a felvétel készülhetett, a férje manipulálta, zsarolta és terrorizálta, ezért „azt mondtam, amit hallani akart, hogy minél előbb szabaduljak”. Varga ugyanitt leírt egy esetet, amikor Magyar bántalmazta őt, hozzádobott könyveket és a nadrágját. A volt miniszter a felvétel eredetiségét nem kérdőjelezte meg.

A felvett szövegrészleten érzékelhető, amire Magyar a felvétel nyilvánosságra hozása előtt utalt is: a férfi ki akart mondatni Vargával olyan dolgokat, amik néhány perccel korábban egymás között már elhangozhattak, hogy a nő tudta nélkül rögzíthesse azokat.

Bár Magyar hétfő este még azt mondta, Varga maffiakormányról beszél a felvételen, kedden úgy módosított: azután indította el a felvételt, hogy a kifejezés elhangzott. Ami elhangzik, elsőre nem grandiózus, és nem is biztosan alkalmas arra, hogy országos felháborodást keltsen, de felvet súlyos kérdéseket.

A felvétel azzal kezdődik, hogy Magyar megkéri feleségét, ismételje el, amit az imént mondott, azt is, hogy mit is tanácsolt neki Rogán.

Varga elmondása szerint az igazságügyi minisztérium és a kormány emberei bejártak az ügyészségre, és ott arról egyeztettek, hogy a nyomozati anyagban mi (illetve kinek a neve) szerepeljen, és mi nem.

Varga azt válaszolja a „mit tanácsolt Rogán?” kérdésre, hogy „Dani menjen át az ügyészségre”, és kérdezzen meg dolgokat – itt feltehetően Hódos Dánielre, akkori kabinetfőnökére utalhat. (Hódost eddig nem sikerült elérnünk.)

Varga állításai és válaszai alapján Martonovics Bernadett, az igazságügyi minisztérium civilisztikai és igazságügyi kodifikációs főosztályának vezető főtanácsosa javasolhatta az ügyésznek, milyen nevek ne szerepeljenek az iratokban. Varga kérdésre elismeri, hogy Rogánék átnézték az ügyészségi iratokat. Rogán Antal a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, vele együtt két minisztérium érintettsége is felmerül.

VJ: Hát sőt, már valószínűleg odaadták, és elvileg azt ők anno átnézték.

MP: Mármint a Rogánék.

VJ: Igen, semmi rossz nincsen, de…

MP: De erre mondta a Martonovics Detti, hogy semmi rossz, de kihúzattak dolgokat.

VJ: Persze, magukat kihúzatták… a Martonovics Detti.

Varga azt is elmondja a felvételen, hogy ezek az emberek „javasolták az ügyészeknek, hogy mit kéne kihúzni”, de nem mind tartották be. Magyar megpróbálja vele kimondatni, pontosan mi is történt: Vargát ezek szerint arra kérték, küldje be az igazságügyi minisztérium emberét az ügyészségre, és ellenőrizze, hogy mi maradt benne az iratokban.

Az ügyészség önálló alkotmányos szerv, ott a kormány tagjainak és a beosztottjaiknak semmi keresnivalójuk nincs. Ha iratokba tekintenek be, ha másokat arra kényszerítenek, hogy anyagokat manipuláljanak vagy átírjanak, ha onnan információkat visznek ki és adnak tovább, azzal bűncselekményt követhetnek el. Ahogy a kegyelmi botrányt útjára indító ügyvéd írta Facebook-oldalán, az elhangzottak

hivatalos személy hivatali eljárása során hivatali kötelessége megszegésével a büntetőeljárás sikerének meghiúsítására törekvéssel megvalósított bűnpártolás,

valamint hivatali visszaélés gyanúját vetik fel,

mely bűncselekményeket a nyomozati iratok manipulálását elvégző hivatalos személyek tettesként, az őket ezen cselekményre rábírók pedig felbujtóként követhettek el”.

Varga ezután elmondja, annyi új dokumentum és jegyzőkönyv keletkezett a lehallgatások során, amivel már nem képesek tartani a lépést. A volt igazságügyi miniszter szerint ezért sem tudták kimenteni a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökét, Schadl Györgyöt, erre „nem volt több lehetőségük, ez a nagy probléma”. Azt, hogy Schadl György Gulyás Gergely és Rogán Antal szerint a kormány embere, a felvételen csak Magyar állítja, Varga ugyanakkor nem kérdőjelezi meg.

Az egyik legérdekesebb rész az, amit Varga az ügyészségről és Polt Péter legfőbb ügyészről mond. A miniszter szerint az ügyészség független, nem katonai szervezet módjára működik, ahogy Magyar sugalmazza. Varga szerint a probléma épp az, hogy a legfőbb ügyész nem tartja kellően kézben a folyamatokat, így fordulhatott elő, hogy idáig jutott az ügy. Vagyis a legfőbb ügyész politikai befolyás alatt állhat, de ezt nem képes minden esetben érvényesíteni a szervezet felett:

„VJ: Ez egyértelműen azt mutatja, hogy ez azért történhetett meg, mert az ügyészségen belül Polt nem ura a helyzetnek.”

A felvétel végén az is kiderül, hogy valakik – a szövegkörnyezet alapján a kormány emberei – már tavasszal, azaz 2022 tavaszán tisztában voltak azzal, hogy gyűlnek a bizonyítékok az ügyben, és tájékoztatták is Völner Pál államtitkárt, hogy „hagyja abba, de nem hagyta abba”. A kormány emberei ennek alapján tudhattak arról, milyen lehallgatási jegyzőkönyvek keletkeztek az ügyészségen.

Érdemes felidézni, hogy a belső elhárítás eredetileg nem is Schadl vagy Völner ellen kezdett nyomozni, hanem egy korrupt NAV-tisztviselő lehallgatása vezette el hozzájuk a Nemzeti Védelmi Szolgálatot (NVSZ). Ahogy azt Dezső András a hvg-n megírta, 2021 áprilisában még csak egy NAV-os középvezetőt hallgattak le, majd ezután került képbe Schadl György, akiről hamar kiderült, hogy állandó kapcsolata van Völner Pállal.

Varga szerint Völnert 2022 tavaszán figyelmeztették, de azt egészen biztosan tudni, hogy ő ezt követően még fogadott el kenőpénzeket Schadl Györgytől. Ekkor már legalább egy éve zajlottak a lehallgatások. Az ügyészségről elhangzottakkal egybevetve az államtitkár úgy hihette: maga is védelmet élvezhet, azokhoz hasonlóan, akiket időben eltávolíthattak a nyomozati anyagokból.



A lehallgatásokat lefolytató polgári titkosszolgálatok az ügy kezdete idején Pintér Sándor és a Belügyminisztérium alá tartoztak, a 2022-es kormányváltás után ezeket a szolgálatokat áthelyezték a Rogán Antal vezette Kabinetiroda alá.

Varga Judit egykori helyettesét, Völner Pál államtitkárt 2021 decemberében gyanúsították meg azzal, hogy összesen 80 millió forint kenőpénzt fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, Schadl Györgytől, azért cserébe, hogy lepapírozzon számára fontos ügyeket.

A 444-en 2022 januárjában kezdtük el bemutatni a Völner-iratokat, kirajzolódott, hogy a szövevényes ügy jóval magasabbra ér. Ekkor derült ki például, hogy a jegyzőkönyv szerint Nagy Ádámnak, Rogán kabinetfőnökének a jogi vizsgáját is elintézték, de az már nem derült ki, hogy erre ki kérte Schadlt.

A lehallgatási jegyzőkönyv szerint Schadl egy ismerősének beszélt arról, hogy egy nagyobb üzletről egy bizonyos Ádámmal egyeztet, itt szóba kerül egy bizonyos Tóni és Barbara is. Ez Rogán feleségének keresztneve, de nincs utalás arra, hogy róluk lenne szó. Rogán a parlamentben és most hétvégén a 444 kérdésére is tagadta, hogy ismerné Schadl Györgyöt.

Miután elhagyta az ügyészség épületét, Magyar újságírók előtt azt nyilatkozta, hiába kérte Vargát, nem volt hajlandó vele együtt tanúskodni. Ugyanitt azt is elmondta: nem kapott választ arra, hogy az ügyészség milyen nyomozati lépést készül tenni. Magyar szerint Orbán Viktort is be kell idézni tanúként, mert többet tudhat az ügyről Vargánál is. Ezután tüntetést hívott össze este 6 órára a Legfőbb Ügyészség Markó utcai épülete elé, hogy az ügy kivizsgálását követeljék.

Gulyás Gergely, a kormány nevében mint kipukkadt lufiról beszélt az ügyről, ami egy megfélemlített feleséggel folytatott családi vitáról szól:

„Kipukkadt a lufi! Egy megfélemlített feleséggel folytatott családi vitának semmi köze a közélethez. Magyar Péter az új Márki-Zay! Csak annyi a különbség, hogy Márki-Zay Péter nem terrorizálta a feleségét!”

A Schadl-ügy utóéletét ebben a cikkben foglaltuk össze.

A felvétel szövegét itt lehet elolvasni.