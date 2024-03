Mi utal arra, hogy belepiszkáltak a Völner–Schadl-ügy nyomozati irataiba?

Magyar Péter szerdán kiállt a Fővárosi Nyomozó Ügyészség elé, és azt állította:

kormánytagoktól származó hangfelvételekkel tudja bizonyítani, hogy a Völner–Schadl-ügy kirobbanása előtt „Rogán Antal és emberei bementek az ügyészségre, és manipulálták az ügyészségi iratokat”.

Vagyis a számukra kellemetlen tényeket kihúzhatták vagy módosíthatták. Azt mondta, erről szóló bizonyítékai részben a volt feleségétől, Varga Judit egykori igazságügyi minisztertől, illetve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől származnak, és ezeket március 26-án tervezi bevinni az ügyészségre.

Nem Magyar Péter az első, akinek feltűnt, hogy a Völner–Schadl-ügy vádirata hiányos lehet, az 1734 oldalas nyomozati anyagot két éve átfésülő kollégáinknak is az volt az érzésük, hogy nem minden kerek, néhol annak is volt jele, hogy valaki belepiszkált a dokumentumba.

Varga Judit egykori helyettesét, Völner Pál államtitkárt hivatalosan 2021 decemberében gyanúsították meg azzal, hogy hosszabb időn keresztül kenőpénzeket fogadott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől, Schadl Györgytől (több mint 80 millió forintot), hogy az Igazságügyi Minisztériumban lepapírozza a végrehajtókkal kapcsolatos ügyeket. Völnerre 8 év börtönt kért az ügyészség. A NER eddigi történetében ő a legmagasabb rangú fideszes, aki korrupciós vádak miatt bukott meg. De amikor 2022 januárjában a 444 elkezdte bemutatni a Völner-iratokat, kirajzolódott, hogy a szövevényes ügy jóval magasabbra ér.

photo_camera Völner Pál a vádlottak padján (2023) Fotó: Németh Dániel/444

Kiderült például, hogy Schadl György nemcsak végrehajtóknak, Völner rokonának zsírozott le jogi vizsgákat, hanem – a jegyzőkönyvek tanúsága szerint – Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak is. Nagynak meg sem kellett jelennie a vizsgán, hogy átmenjen pénzügyi jogból. Ugyanakkor azt valamiért nem tudhattuk meg a lehallgatási jegyzőkönyvekből, hogy ki kérte meg a végrehajtói kar elnökét, hogy intézze el a kabinetfőnök vizsgáit. (A Pécsi Tudományegyetem később lefolytatott egy vizsgálatot, és közölte: nem volt megállapítható egyetemi vizsgákkal kapcsolatos visszaélés vagy egyéb szabálytalanság).

Nagy Ádám nem akárki ebben a rendszerben, Rogán Antal legközelebbi munkatársának számít, gyakorlatilag a családjába is befogadta. 2012-ben Nagy Ádám lett Rogán Antal legkisebb fiának keresztapja, emellett a propagandaminiszter papíron a kabinetfőnöke édesapjától bérli azt a Csalán úti lakást, ahová a válása után költözött. Nagyot több állami cég igazgatóságába vagy felügyelőbizottságába is beültették.

photo_camera Rogán Antal az akkori feleségével, Rogán-Gaál Cecíliával és Nagy Ádámmal a Gundel étterem előtt, 2014 májusában Fotó: 444

Schadl sofőrjének naplóbejegyzésében az is szerepelt, hogy 2021 áprilisában egyszer el kellett vinnie egy autót Nagy Ádámnak. És amikor a Schadl által vezetett végrehajtói kar eladta 1800 négyzetméteres irodaházát, az ingatlan Nagy Ádám cégéhez került. De annak ellenére, hogy Rogán Antal kabinetfőnökének a neve meglehetősen gyakran előkerül a Schadl-ügyben, Nagy Ádám mégsem a nyomozóknál kötött ki, hanem az állami kézbe kerülő Vodafone igazgatóságában.

Hogy mi lehet Nagy Ádám feladata Rogán mellett, arról Magyar Péter már az első partizános interjújában beszélt, legalábbis állítása szerint a kabinetfőnök telefonált rá, amikor a Diákhitel Központ vezetőjeként vonakodott aláírni a túlárazottnak tűnő kommunikációs szerződéseket.

photo_camera „a múltkor volt Ádámnál, a Tóninál is, meg Barbaránál is”

Rogánék érintettségére a legdirektebb utalás akkor jelenik meg a lehallgatási jegyzőkönyvben, amikor Schadl arról beszél egy ismerősének, hogy egy nagyobb üzlet miatt egy bizonyos Ádámmal egyeztetnek, de szóba kerül a beszélgetésben Tóni és Barbara is. Rogán Antal harmadik feleségét Barbarának hívják, ugyanakkor a jegyzőkönyvben semmi sem utal arra, hogy róluk lenne szó. Az ügyészség meg sem próbálta kideríteni, ki lehet Ádám, Tóni és Barbara, akikre Schadl célozgatott. Rogán Antal azt mondta tavaly a parlamentben, hogy nem ismeri Schadl Györgyöt, és valószínűleg a jövőben sem fogja. Ezzel szemben Magyar Péter most azt mondta, arra is van bizonyítéka, hogy Schadl Rogán embere volt, és állítása szerint Varga Judit és Gulyás Gergely is úgy tudták, Schadl Rogánékra utalt.

photo_camera Schadl György a bíróságon (2023) Fotó: Németh Dániel/444

Az is különös, hogy pusztán az iratok alapján a gazdának nevezett ember szerepe sem tűnik fontosnak, aminek az egyik oka lehet, hogy megszűrték az információkat, mielőtt kikerült a dokumentum.

„Nekem végig volt egy olyan nagyon kellemetlen érzésem, ahogy olvastam ezt az anyagot, hogy ezt azért gondos szemek előttünk már átnézték, tudva, hogy ki fog kerülni a sajtóhoz, és lényegében teljesen kigyomláltak belőle minden olyan jelet, ami nagyon kompromittálna bárkit Völner Pálon kívül. Viszont őrá egyértelműen ki van adva a kilövési engedély”

– mondta 2 éve podcastunkban az iratokat megszerző Miklósi Gábor.

Magyar Péter harmadik állításával, miszerint a kormány még a 2021. decemberi gyanúsítás előtt tájékoztatta Völnert a lehallgatásokról, egybevág a Telex értesülése arról, hogy az államtitkárt Schadl őrizetbe vétele előtt két nappal, 2021. november 3-án figyelmeztették. Igaz, Magyar arról beszélt, hogy fél évvel korábban szóltak neki. A lap által idézett lehallgatási jegyzőkönyv szerint az államtitkár ekkor telefonon megpróbálta lerázni a végrehajtók elnökét. Ugyanakkor Schadl még a letartóztatási előtti napon is bement tárgyalni az Igazságügyi Minisztérium épületébe, igaz, azt nem tudni, hogy ott ki fogadta.

Amikor 2021. november 5-én Schadl Györgyöt elfogták, éppen több tízezer euróval próbált meg Ferihegyről Dubajba repülni, de a nyomozati iratokból gyanúsan hiányoznak a november 5-ei menekülési kísérlet előzményei.