Rogán bizalmasai kerültek vezető beosztásba a Vodafone-nál

Miután a magyar állam 49 százalékos részesedést szerzett a Vodafone Magyarországban, a többségi, 51 százalékos tulajdonos pedig közvetetten a 4iG Nyrt. lett, a közelmúltban átalakították a társaság vezetését, amelybe Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter bizalmasai kerültek be – írja a 24.hu a cégadatok alapján.

Az új, öttagú igazgatóságot február 9-én jegyezték be. Az új vezetésben helyet kapott Nagy Ádám, Rogán Antal kabinetfőnöke, aki egyben igazgatósági tag az Antenna Hungária Zrt.-ben, melyben szintén az állam a kisebbségi tulajdonos, többségi tulajdonos pedig a 4iG.

De bekerült a Vodafone igazgatóságába Guller Zoltán is, akit Rogán tavaly nevezett ki az egységes, átlátható és strukturált kormányzati informatika és e-közigazgatás működtetéséért, fejlesztéséért felelős miniszteri biztosnak. Guller egyben a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. igazgatósági elnöke is, illetve bekerült a szintén Rogán alá tartozó Szerencsejáték Zrt. felügyelőbizottságába is.

A másik három igazgatósági tagot a 4iG adta: