Aznap is eltehetett ötmillió forint kenőpénzt, amikor felesküdött Magyarország szolgálatára

2018. május 22. emlékezetes nap volt Völner Pál életében. Ezen a napon nevezték ki az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává. Völner már 2015 óta államtitkár volt, de ‘18 tavaszán új kormány alakult, ami egyben új kinevezést is jelentett.

„Letettem az esküt, továbbra is az igazságügyi tárca miniszterhelyetteseként szolgálom Magyarországot és a nemzetünket. Köszönöm a támogatást és a bizalmat!” - posztolta ki aznap a Facebookra, miután kezet fogott Áder Jánossal. Az eseményen az első sorban a kormány tagjai, többek között Orbán Viktor és Pintér Sándor ültek.

Völnernek ugyanakkor más programja is volt aznap. Az ügyészség szerint a politikus aznap 5 millió forintot kapott Schadl Györgytől, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől.

A hivatali vesztegetéssel és más bűncselekményekkel gyanúsított fideszes képviselő ügyeiről az országgyűlés mentelmi bizottságának benyújtott dokumentumból derültek ki részletek hétfőn. Ebben az ügyészségi indítvány alapján írnak napra és összegre pontosan arról, hogy mikor és mennyi kenőpénzt kaphatott Völner Schadl Györgytől. „A Kar elnöke a rendszeres jogtalan előnyt nem kizárólag konkrét ügyekben nyújtott segítségéért, hanem folyamatos rendelkezésre állása érdekében, lényegében fizetésként adta dr. Völner Pálnak” - olvasható a dokumentumban.

„A Kar elnöke és dr. Völner Pál a fentieknek megfelelően olyan kapcsolatot alakítottak ki egymással, amelynek során hivatali időben, vagy hivatali időn kívül találkozókat bonyolítottak egymással, jellemzően éttermekben, valamint többször találkoztak az utcán dr. Völner Pál gépjárműve mellett. Ezeken a találkozókon adta át a Kar elnöke dr. Völner Pálnak a végrehajtói osztalékokból befolyt jogtalan előnyt, mely pénzátadásokra jellemzően konspirált módon került sor” - áll a dokumentumban.

Az iratra Völner így reagált: „A Legfőbb Ügyészség általam is megismert tartalmú indítványa meglehetősen zavaros, elnagyolt, ellentmondásos, több helyen összefüggéstelen, bizonyos részeiből az sem derül ki, hogy a Legfőbb Ügyészség milyen bűncselekmény megállapítását feltételezi.” Azt ígérte, hogy a szerinte valótlan állításokra a nyomozóhatóságnak reagál, ugyanakkor a „tisztázás érdekében” feltétel nélkül támogatja mentelmi joga kiadását. Kedden meg is szavazta a parlament a mentelmi jog felfüggesztését, ugyanakkor Hargitai János, a mentelmi bizottság KDNP-s elnöke is kritizálta az ügyészség indítványát.

A találkozókon Völner az ügyészség összesen 83 millió forintot tehetett zsebre, 2-5 milliós részletekben. A pénzeket az ügyészség szerint Völner például a Schadl által támogatott végrehajtók kinevezéséért, és Schadl gazdasági és szervezeti elképzeléseinek megvalósításáért kapta.

Völner ugyanakkor kifejezetten aktív szereplője fontos közéleti ügyeknek. Tanulságos végignézni, milyen határozott nyilatkozatokat tett bevándorlásról, nemzetközi beavatkozásokról, gyermekvédelmi törvényről, vagy akár korrupcióról - azoknak a napoknak a tájékán, amikor az ügyészség szerint ő maga is korrupciós pénzeket fogadhatott el.



'18 augusztus: 2 és fél millió forint és a bevándorláspárti erők

2018. augusztus 7-án Völner államtitkár arról adott ki közleményt: bevándorláspárti erők akarnak beavatkozni Magyarország belügyeibe, és hogy a Soros-hálózat átvilágítása miatt továbbra is létjogosultsága van a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvénynek. (Az apropó az volt, hogy Svédország beavatkozott az Európai Bizottság oldalán és a civil szervezetekről szóló perbe.) Hat nappal később, augusztus 13-án Völner az ügyészség szerint 2 és fél millió forintot vett át Schadl Györgytől.

'19 január: 2,5 millió és a Soros-hálózat érdekei

2019. január 30-án is kapott 2,5 millió forintot az irat szerint. A nagyközönség azokban a napokban más ügyben hallhatott Völnerről. Január 25-én például a köztévében arról beszélt, az Európai Bizottság egyértelműen bevándorláspárti állásponton van, és vitatná a magyar parlamentnek azt az alaptörvényben rögzített jogát, hogy dönthessen arról, kikkel akarnak együtt élni a magyar emberek. A nyilatkozat apropója az volt, hogy az Európai Bizottság akkor közölte: a Stop Soros törvénycsomag miatt indított kötelezettségszegési eljárást újabb szakaszba léptették. Egy nappal korábban, január 24-én az MTI-nek azt mondta:

a bevándorláspárti brüsszeli bürokraták megint a Soros-hálózat érdekeit védik.



'19 március: 2 és fél millió és a baloldal korrupciós botrányai

2019. március elsején 2 és fél millió forintot kapott Völner a gyanú szerint. Legközelebb március negyedikén volt jelenése a parlamentben, ahol a fideszes Kovács Sándor dobta fel neki a labdát: a DK-s Czeglédy Csaba ügyeiről kérdezte.

A baloldal elmúlt évtizedei a korrupciós botrányokról szóltak

- válaszolta Vöner Pál a parlamentben három nappal azután, hogy kenőpénzt fogadhatott el a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar vezetőjétől.

'19 november: 2 millió és a minden erővel támogatott bevándorlás

2019. november 20-án az ügyészség szerint kétmillió forintot adott neki Schadl. Két nappal később egy MTI-nyilatkozatban lehetett hallani Völnerről: „A kormánynak folytatnia kell a küzdelmet az illegális migráció ellen, mert a Soros-hálózat továbbra is minden erejével támogatja a bevándorlást.”

'20 január: 5 millió és a börtönbiznisz

Az ügyészség szerint Völner Pál 2020 január elején 5 millió forintot vett át a Bírósági Végrehajtói Kar elnökétől. Ebben a hónapban ő volt az egyik legtöbbet nyilatkozó fideszes.

Január közepén ő jelentette be, hogy a kormány azonnali hatállyal felfüggeszti a börtönkártérítések kifizetését. Szerinte ez az első és legfontosabb lépés a „börtönbiznisz” megállítására. A kormány álláspontja az, hogy a „börtönbiznisz” egy tudatos visszaélés a joggal, az EU-s és a magyar joggal is, ez a tevékenység károsítja az államot, rontja az igazságszolgáltatásba vetett közbizalmat, és sérti az emberek igazságérzetét - mondta.

Ki kell mondanunk: börtönbiznisz alakult ki, milliárdokat perelnek ki bűnözők, dörzsölt ügyvédjeik és Soros-szervezetek a magyar államtól a börtönkörülményekre hivatkozva, miközben egyre több a férőhely és jobbak a körülmények - ezzel a szöveggel osztotta meg ezekben a napokban saját Magyar Hírlap-interjúját a Facebookon.

'20 október: 3 millió és a kormányellenes szervezetek

2020. október elsején 3 millió forint cserélhetett gazdát Völner és Schadl között. Másnap az államtitkár újságíróknak arról beszélt: Soros támogatja az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséhez háttéranyagot nyújtó szervezeteket. Völner Pál közölte: a fellelhető adatok szerint a jelentéshez háttéranyagot nyújtó tizenkét szervezetből tizenegyet Soros-szervezetek támogatnak, irányultságuk pedig az elmúlt időszakban folyamatosan kormányellenes volt, például a migráció vagy a börtönbiznisz kérdésében - áll egy október másodikai MTI-beszámolóban.

'20 november: 3 millió és Gyurcsány jóbarátja

Völner Pál, akkor még az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkáraként napirend elõtti felszólalásra válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2020. november 3-án. Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

November másodikán ismét fideszes ön-kérdésre válaszolt Völner a parlamentben. Dunai Mónika (Fidesz) arról érdeklődött, dolgozhat-e önkormányzatoknak Gyurcsány Ferenc hatmilliárd forintos költségvetési csalással vádolt ügyvédje, Czeglédy Csaba. Válaszában Völner azt közölte: a kamarai döntés azt jelenti, hogy Czeglédy Csaba sehol nem folytathat ügyvédi tevékenységet, majd hozzátette: a baloldalon ha valaki Gyurcsány Ferenc jóbarátja, akkor mindegy, milyen bűncselekményeket követett el korábban. Mit tudhat Czeglédy Csaba, hogy ennyi pénzt fizetnek neki? - tette fel a kérdést az államtitkár.

Három nappal később, november ötödikén az ügyészség szerint átvett 3 millió forintot Schadl Györgytől.

Kilencedikén ismét a parlamentben volt, ahol többek között arról beszélt, érdekes, hogy ellenzékiek és brüsszeli bürokraták épp a járványhelyzet idején tartják a legfontosabbnak, hogy „politikai-ideológiai zsarolással sarokba állítsák Magyarországot”, és eljárásukat jogállamisági köntösbe burkolva vonjanak meg forrásokat.

'21 március: 3 millió és a pánikkeltő cikkek

2021. március 10-én Völner az ügyészség szerint 3 millió forintot vett át. Egy héttel később arról írt a Facebookon: a Soros-szervezetek semmibe veszik az orvosok, az ápolók és a magyar családok harcát a koronavírus-járvány ellen, és „azon siránkoznak, hogy járványhelyzetben nem lehet tüntetni, gyülekezni”.

„A Soros-szervezetek eközben gondolkodás nélkül összeterelnének több tucat, esetleg több száz embert, hogy kockára tegyék az életüket és egészségüket - illetve azokét, akikkel aztán majd a buszon vagy a boltban véletlenül összefutnak” - írta. Völner Pál szerint ez nem meglepő, mert Gyurcsány Ferenc DK-elnök és csatlósai az oltás ellen hergelik az embereket, kamuvideóval és álhírekkel támadnak, az úgynevezett újságíróik folyamatosan szinte pánikkeltő cikkeket adnak közzé, hazudnak a statisztikákról, a külföldi trendekről, miközben ők soron kívül beadatják maguknak a vakcinát. „A baloldalt soha nem érdekelte a magyar emberek sorsa, és most sincs ez másként. Simán kockára teszik bárkinek az életét, csak hogy szidhassák kicsit a kormányt. Mindössze ennyire képesek, semmi máshoz nincsen tudásuk és tehetségük” - közölte az államtitkár egy héttel azután, hogy hárommillió forint kenőpénzt vehetett át.

'21 április: 3 millió forint és a hiába hisztériázó baloldal egy sűrű napon

2021. április 15-én sűrű napja lehetett az államtitkárnak. Az ügyészség szerint akkor vett át hárommillió forintot, de még aznap nyilatkozott arról is: „hiába hisztériázott a baloldal, az Európai Unió Bíróságának főtanácsnoka nem javasolta a Soros-szervezetek által is támadott, az igazságszolgáltatással kapcsolatos magyar szabályozás megváltoztatását”.

'21 június: 3 millió forint és a gyermekvédelmi törvény

Június elsején a parlamentben a DK-s Bősz Anett arról beszélt, a kormánypártok félnek, mert az elmúlt 11 évben elkövetett bűnökért felelősséggel tartoznak. A képviselő szerint a kormány ezért nem csatlakozott Magyarország az Európai Ügyészséghez.

Völner Pál válaszában közölte: az ellenzéknek van egy fő embere, Gyurcsány Ferenc, akinek az őszödi beszéde óta minden választást elbuktak, és amelynek terhét azóta is cipelik. Az emberek látták, hogy a baloldal kormányon jólétet hazudott és hazudott a gazdaságról is, majd jött a válság, amelybe belerokkant az ország - mondta Völner, hozzátéve: remélhetőleg az emberek nemet fognak mondani arra, hogy ismét ez történjen.” A gyermekvédelmi törvényről is volt parlamenti vita aznap, Völner pedig közölte: a kormány támogatja a javaslatot.

A gyanú szerint másnap, június másodikán hárommillió forintot vett át Schadl Györgytől.

A dokumentumban szereplő összes időpont és összeg (ami, ahogy a Telex is megjegyzi, 67 millió forintot tesz ki, nem 83-at, így vagy kimaradtak tételek, vagy nem jól adták össze):



2018. május 22. 5 ooo ooo forint,

2018. augusztus 13. 2 500 ooo forint,

2018. december 5. 2 500 ooo forint,

2019. január 30. 2 500 ooo forint,

2019. március 1. 2 500 ooo forint,

2019. szeptember 23. 2 500 ooo forint,

2019. november 20. 2 ooo ooo forint,

2019. december 4. 2 500 ooo forint,

2020. január elején 5 ooo ooo forint,

2020. február 11. 5 ooo ooo forint,

2020. március 27. 3 ooo ooo forint,

2020. június 16. 5 ooo ooo forint,

2020. augusztus 11. 3 ooo ooo forint,

2020. október 1. 3 ooo ooo forint,

2020. november 5. 3 ooo ooo forint,

2021. február 4. 3 ooo ooo forint,

2021. március 10. 3 ooo ooo forint,

2021. április 15. 3 ooo ooo forint,

2021. május hónapban 3 ooo ooo forint,

2021. június 2. 3 ooo ooo forint,

2021. július 13. 3 ooo ooo forint

