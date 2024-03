Magyar Péter Orbánt is beidézné tanúnak, tüntetést hirdetett

Magyar Péter kedden átadta az ügyészségnek a hangfelvételt, amit mondatról mondatra végighallgattak az ügyészekkel. A kihallgatás után azt mondta, ez az utóbbi 30 év legnagyobb nyilvánosságra került botránya, amire ennyire egyértelmű bizonyíték áll rendelkezésre. Elmondta újra, hogy Varga Juditot hiába kérte, hogy jöjjön be vele tanúskodni. Furcsának találja, hogyan lehet az, hogy a kormány egy mondatban sem reagál a felvételen elhangzó mondatok valóságtartalmára.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség előtt azt mondta, arra nem kapott választ az ügyészségtől, milyen nyomozati lépést terveznek tenni. Szerinte több kormánytagot, sőt a miniszterelnököt is be kell idézni tanúként, mert jóval többet tudhatott az ügyről, mint a volt felesége. Magyar azt mondta, ebben az ügyben egyelőre ennyi hangfelvételt talált. Elmondta azt is, hogy Gulyás Gergelynek semmilyen szerepe nem volt a Völner-Schadl-ügyben.

Egyben tüntetést hidrdetett kedd este 6-ra a Legfőbb Ügyészség Markó utcai épülete elé, hogy az ügy kivizsgálását követeljék. Majd átvonulnának a Kossuth térre, hogy a kormány lemondását követeljék.

Azt mondja, a tüntetésre várja Gulyás Gergelyt és a Fidesz becsületes tagjait. Egyben bejelentette azt is, hogy pártjával elindul az európai parlamenti választásokon, és olyan eredményt ér el, ami „a Holdról is látszik”. Erről több párttal is tárgyal, de ezeket egyelőre nem szeretné megnevezni. Annyit árult el, hogy ezek között nincsenek parlamenti pártok. A főpolgármester-választáson várja Szentkirályi Alexandra visszalépését. Vitézy Dávidról pedig azt mondta, hogy nagyon szorosak a kapcsolatai a kormánypárttal.

Magyar Péter kedd reggel közzétett egy alig 2 perces hangfelvételt, amin a volt feleségével beszélnek a Völner-Schadl-ügy hátteréről 2023 januárjában. Ezen Varga Judit még igazságügyi miniszterként arról beszél, hogy Rogán Antalék kihúzathattak bizonyos részleteket a korrupciós ügy nyomozati irataiból. De előjött az is, hogy Schadl Györgyöt azért nem tudták megmenteni az eljárástól, mert Polt Péter nem ura a helyzetnek az ügyészségen. Varga Judit beszél arról is, hogy jóval az előtt figyelmeztették Völner Pál államtitkárt, hogy 2021 decemberében őt is meggyanúsították volna az ügyben.