Magyar Péter: „Amit a volt feleségemmel művelnek, az túlmegy minden határon”

Magyar Péter meg sem várta, hogy szerda este lemenjen Varga Judit és Hajdú Péter beszélgetése, már a bántalmazást emlegető beharangozóra is külön bejegyzésben reagált: „Ami most velünk történik arra nincsenek szavak. Amit a volt feleségemmel művelnek, az túl megy minden határon. Ami most történik az a magyar politikatörténet leggusztustalanabb leszámolása és karaktergyilkossága, amiben semmi sem szent. A volt igazságügyi miniszter és a három gyermeke sem.”

Szerinte volt felesége az általa nyilvánosságra hozott hangfelvétel miatt olyan helyzetbe került, amiből nem lát kiutat. „Pont ezért szerettem volna, ha bemész az ügyészségre tanúskodni. Egy olyan maffia kormány van mögötted, amely minden eszközzel zsarol téged, hogy olyan dolgokat állíts, amik nem igazak, csak hogy engem megpróbáljanak az emberek előtt lejáratni. Pontosan tudod, hogy a tét óriási, hogy a Karmelitában rettegnek attól, hogy sok év után most először a magyar embereknek felnyílt a szemük és valódi változást akarnak” - írta.

A bántalmazással kapcsolatos vádakkal szemben azzal védekezik, hogy amennyiben ezek igazak lennének, „akkor arról a hatalom is tudott volna és léptek volna”, Varga Judit pedig nem egyezett volna bele, hogy közös felügyelet mellett neveljék a gyerekeiket. Az ígéri, nem fog nyilvános háborút vívni a volt feleségével, „mert pontosan tudom hogy csak egy eszköz vagy a romlott hatalom kezében, nekem viszont nem csak a volt feleségem, hanem a gyermekeim anyja is vagy és leszel mindig”. Egyben sajnálja Varga Juditot, hogy ilyen helyzetbe került.

photo_camera Varga Judit és Magyar Péter tavaly májusban Novák Katalin beiktatásán Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter kedd reggel közzétett egy alig 2 perces hangfelvételt, amin a volt feleségével beszélnek a Völner-Schadl-ügy hátteréről 2023 januárjában. Ezen Varga Judit még igazságügyi miniszterként arról beszél, hogy Rogán Antalék kihúzathattak bizonyos részleteket a korrupciós ügy nyomozati irataiból. De előjött az is, hogy Schadl Györgyöt azért nem tudták megmenteni az eljárástól, mert Polt Péter nem ura a helyzetnek az ügyészségen. Varga Judit beszél arról is, hogy jóval az előtt figyelmeztették Völner Pál államtitkárt, hogy 2021 decemberében őt is meggyanúsították volna az ügyben.

Erre reagálva Varga Judit két bejegyzést is közzétett, amikben azzal vádolta Magyart, hogy a házasságuk alatt terrorizálta őt. Arról írt, hogy a volt férje több alkalommal próbálta őt fenyegetni a hangfelvételek nyilvánosságra hozatalával. Állítása szerint Magyar ezzel egyrészt a válást, másrészt az állami állásai elvesztését akarta megakadályozni.