Holtan találták a Rhode Island-i egyetemen történt lövöldözés gyanúsítottját

Két állammal odébb, egy New Hampshire-i raktárban találták meg a Rhode Island-i egyetemen történt lövöldözés gyanúsítottjának holttestét – írta meg a BBC. A két halálos áldozatot szedő lövöldözésen túl a 48 éves Claudio Neves Valente nevű férfit az MIT egyik professzorának meggyilkolásával is gyanúsítják.

Fotó: KYLE MAZZA/Anadolu via AFP

A Brown Egyetemen történt szombati lövöldözésben két diák meghalt, további kilenc megsérült, míg két nappal később, hétfőn az MIT professzorát, a 47 éves Nuno F Gomes Loureiro-t lőtték le saját otthonában, a Massachusetts-i Brooklineban. A gyanúsított Valente portugál állampolgár volt, 26 évvel ezelőtt pedig szintén egy Rhode Island-i egyetemen tanult, korábban pedig az MIT-n oktató Loureiro-val járt egy egyetemre Portugáliában.

A férfi a rendőrség szerint öngyilkos lett, egy táskával és két lőfegyverrel találtak rá. A közelben lévő, több helyszínen is azonosított autójában a bizonyítékok egyeztek a lövöldözés helyszínén talált bizonyítékokkal. „Annak ellenére, hogy a gyanúsítottat ma este holtan találták, munkánk még nem ért véget. Sok kérdés vár még megválaszolásra” – mondta Ted Docks, az FBI különleges ügynöke, aki elmondta, hogy jelenleg nagyjából 500 ügynökük dolgozik azon, hogy segítsék a helyi hatóságok nyomozását.