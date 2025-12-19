Magyar Péter: A Törvényszék megtiltotta a Bors tiszás különszámának terjesztését

Magyar Péter friss Facebook-posztja szerint a Fővárosi Törvényszék azonnali hatállyal megtiltotta a Bors TISZA-csomag különszámának online vagy nyomtatott terjesztését. A bíróság határozata alapján a Mediaworksnek azonnal fel kell függesztenie a hazugsággyűjtemény postai kézbesítését, közölte a Tisza elnöke.

A végzés fellebbezésre tekintet nélkül, azonnal végrehajtandó, írja a politikus.

Magyar Péter kommentárja szerint a „magyar bíróság hazug politikai propaganda kapcsán korábban még sosem hozott ilyen döntést.” A politikus felszólította „a kézbesítést milliárdokért végző céget is a kézbesítés haladéktalan leállítására”.

Magyar Péter két napja jelentette be, hogy a Fővárosi Törvényszékhez fordul. Az új számban a Fidesz által komolyan gondolt, a Tisza állítólagos megszorítócsomagjáról írnának, és az volt a terv, hogy négymillió összepéldányban minden családhoz eljuttatják a lapot.

Magyar akkor azt írta, „ahogy az ismert, korábban több bíróság kimondta, hogy a kormánypropaganda totális hazugságokat terjeszt a TISZA-ról. A hatalom retteg és ezért most szintet léptek és egymilliárd forint közpénzen akarják eljuttatni 16 oldalon az Orbánék által írt elképesztő hazugságokat minden háztartásba”.

A Borsnak volt már egy ingyenes propaganda-különszáma, az a háborúval riogatott, óriási gombafelhővel az elején. Itt írtunk róla bővebben.

