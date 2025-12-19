Trump felfüggeszti a zöldkártya lottó programot a Rhode Island-i egyetemi lövöldözés miatt

Elnöki utasításra felfüggesztették az amerikai zöldkártya lottó programot, miután csütörtökön kiderült, hogy a Rhode Island-i egyetemen történt lövöldözés gyanúsítottja ezen a programon keresztül juthatott be az Egyesült Államokba – írta meg az AP.

Donald Trump Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

A portugál állampolgárságú Claudio Neves Valente múlt hét szombat délután megölt két diákot, további kilencet pedig megsebesített a Rohde Island-i Brown Egyetemen. Két nappal később a gyanú szerint az MIT egyik professzorát is lelőtte, majd csütörtök délután a rendőrség szerint öngyilkos lett egy állammal odébb egy raktárban.

A zöldkártya lottó vagy más néven vízumlottó egy sorsoláson alapuló program, amely évente ötvenezer ember számára teszi lehetővé a bevándorlási vízumot. A programba a sokszínűsítés érdekében olyan országokat vontnak be, ahonnan alapvetően kevesen érkeztek az Egyesült Államokba.