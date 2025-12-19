Trump rendeletbe foglalta, hogy a NASA-nak 2028-ig embert kell küldenie a Holdra

Donald Trump aláírt egy rendeletet, amelyben felszólítja a NASA-t, hogy 2028-ig küldjenek ismét embert a Holdra.

Az újbóli holdra szállással a NASA „megerősíti az Egyesült Államok vezető szerepet az űrkutatásban, megteremti az alapokat a Hold gazdasági fejlesztéséhez, előkészíti az utazást a Marsra és inspirálja a következő generáció amerikai felfedezőit” – olvasható az elnöki rendeletben.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

2030-ig a NASA-nak mindemellett „meg kell építenie egy állandó holdbázis első elemeit” és konkrét terveket kell kidolgoznia az űrben működő atomreaktorokról. Kína ugyanarra az évre, 2030-ra tervezi az első Holdra szállását.

Az Egyesült Államok legutóbb az Apollo-program keretében, 1969 és 1972 között összesen hatszor landolt a Holdon. A mostani programot Artemisnek nevezték el. (via Reuters)