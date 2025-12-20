444 kalendárium #20: Borízű tyúkól nem rossz könyvekkel – rendszeresen jelentkeznek podcastjaink

2025-ben is jelentkeztünk rendszeres és kevésbé rendszeres podcastokkal.
Ahogy azt a hallgatók már megszokhatták, Bede Márton, Uj Péter és Winkler Róbert 250. részt is megért Borízű hang című műsora szombatonként jelenik meg az előfizetők számára teljes verzióban, hétfőn pedig a teljes nyilvánosságnak rövidítve.
Kéthetente csütörtökön jelentkezik Diószegi-Horváth Nóra és Kun Zsuzsi műsora, a Tyúkól.
Velük váltásban kéthetente pedig Horváth Bence és Ott Anna a Nem rossz könyvekkel (akik épp a héten ajánlották idei kedvenc könyveiket).
De jelentkezett gazdasági műsorunk, a Dohánygyár is Haász Jánossal és Diószegi-Horváth Nórával.
Rutai Lili pedig hatrészes sorozatot készített a WePod projekt keretében arról, hogyan került a női test a családvédelemi harc középpontjába, A rendes család címmel.