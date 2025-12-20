A Fidesz Radics Bélát indítja Hadházy és Magyar Péter kabinetfőnöke ellen a budapesti 6-os körzetben

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Radics Béla lesz a Fidesz jelöltje a VII. kerület északi és a XIV. kerület déli részét is magába foglaló budapesti 6-os választókerületnek.

A politikus ezt maga posztolta ki pénteken este.

Forrás

Radics Béla jelenleg az erzsébetvárosi önkormányzatban és a fővárosi közgyűlésben politizál. Itt olvashatnak róla cikkeket.

A választókerületben indul Hadházy Ákos és Magyar Péter kabinetfőnöke, Velkey György László is.

POLITIKA radics béla oevk budapest-06 Budapest
Kapcsolódó cikkek

Hadházy körzetében induló Magyar-kabinetfőnök, Tisza-alelnök Soroksáron, Bódis Kriszta a bel-pesti kerületekben – ők a Tisza a fővárosi jelöltjelöltjei

A budapesti 16 egyéni mandátumból 15-ért lesz párton belüli verseny, míg Orbán Viktor lakóhelyén Magyar Péter pártelnök indul majd. A főváros fontos az ellenzéknek, négy éve csak egy körzetben nyert fideszes jelölt.

Haász János
belföld