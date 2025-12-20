Két év alatt 10 milliót költöttek az adófizetők Áder János rezsijére

Tavaly év eleje óta összesen 780 millió forintot fordítottak az adófizetők Schmitt Pál, Áder János, valamint Novák Katalin juttatásaira – írja a hvg.hu. Az Országgyűlés Hivatalának kimutatása szerint Schmitt és Áder esetében az adófizetők állták a volt elnökök áram- és gázdíját is, ami Áder János esetében nagyjából 10 millió forintot jelentett az elmúlt két évben.

Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Magyarországon az összes korábbi államfő kérheti a havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjat, a neki dolgozó titkárság alkalmazását, az élethosszig tartó lakáshasználati jogot, valamint az egyéb költségtérítést is.

Áder János elmondta a lapnak, hogy „ugyanúgy mint Göncz Árpád esetében, nekünk is az állam biztosítja az épület működtetési költségeit, amit minden lehetséges eszközzel igyekszünk mérsékelni”.

Az adófizetők a legnagyobb tételt elnöki juttatásként és szociális hozzájárulásként fizették ki, erre 2024-ben 185 millió forintot fordítottak, míg idén novemberig 174 millió forintot.

Novák Katalinnak egyébként már nem utalják a havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjat, mert a volt államfő októberben piaci munkát vállalt, és ilyenkor a törvények szerint szüneteltetik a folyósítást. A kegyelmi botrány miatt távozó volt elnök a családi tulajdonban lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be, ami apja, Novák Zoltán szegedi magánklinikáját üzemelteti.

Novák továbbra is igényt tart viszont titkárságra, ami tavaly 53 millió forintba került, idén pedig 37 millió forintba (a jelenlegi létszám két fő, korábban többen voltak). Áder János esetében évente 77-80 millió forintba kerül a titkárság fenntartása (jelenleg négyen dolgoznak neki), míg Schmitt Pál esetében 52-54 millió forintba (ő jelenleg három főt foglalkoztat az államon keresztül).

A törvény alapján ugyanakkor más juttatások is járnak a volt államfőknek: például biztosítani kell nekik életük végéig egy „megfelelő” ingatlant, aminek a költségeit is állni kell. A törvény alapján a volt elnökök abban az esetben is igényelhetik, hogy az állam fizesse a fenntartási költségeket, ha saját ingatlanban laknak. Schmitt Pál élt is ezzel a lehetőséggel, esetében az áram- és gáz díjára tavaly 3,2 millió forintot fizettek ki az adófizetők pénzéből (havonta nagyjából 265 ezer forintot), míg idén már 4,5 millió forintot.

Áder János az állam által biztosított ingatlant is igénybe veszi, amit a törvények szerint élete végig használhat, de tulajdonjogot nem szerez. Az Átlátszó korábbi cikke szerint a villát 929 millió forintért építették át, az átalakítási engedély pedig azt is lehetővé tette, hogy az épületben szaunát, edzőtermet, mosókonyhát szennyesledobóval, két beállós parkolót, személyfelvonót, valamint teraszt és tetőkertet is kialakítsanak. Az ingatlant 1,9 milliárd forintos értéken tartják nyilván, a rezsidíjak pedig szintén jelentősek: tavaly 6,6 millió forintot fizettek ki Áder Jánosék áram- és gázdíjára (havi 550 ezer forintot), míg idén ennél kevesebbet, 3,4 millió forintot.

Novák Katalin az Országgyűlés Hivatalának kimutatása szerint nem igényelt lakást az államtól és azt sem kezdeményezte, hogy fizessék a lakásának áram és gázdíját. A lap egyéb juttatásokra vonatkozó kérdésére a titkárság közölte: „Novák Katalin a munkaerőpiacon dolgozik, így a korábbi köztársasági elnököknek járó tiszteletdíjat nem veszi fel. Ugyanakkor továbbra is ellátja a volt elnökségből fakadó feladatokat. Rezidenciát és rezsitámogatást eddig sem igényelt, és a jövőben sem fog”.