Megkéseltek egy 15 éves lányt a VI. kerületben éjjel

Megszúrtak egy lányt szombatra virradó éjjel a Nagymező utcánál, írja a Hvg. A lap kérdésére a Budapesti Rendőr-főkapitányság azt közölte, hogy az eset hajnali 4 órakor történt, a 15 éves lányt mellkason szúrták, őt a mentők kórházba szállították.

A rendőrök a helyszínen adatgyűjtést és tanúkutatást végeztek, és negyven percen belül a VIII. kerületben három embert elfogtak „az esettel összefüggésben". A BRFK életveszélyt okozó testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt rendelt el nyomozást.

Az esethez kiérkező rendőr- és mentőautók az interneten terjedő felvétel szerint a Peaches and Cream szórakozóhelynél álltak. A szórakozóhely a Facebookon azt írta, az eset nem náluk, hanem egy közeli mellékutcában történt.

A bejegyzés szerint zárás után szóltak a még bent lévő személyzetnek, hogy balhé van az utcán, ők pedig hívták a rendőröket.

Hogy ennek a mostani ügynek van-e köze a Peaches and Cream körüli rendszeres utcai bulikhoz, nem tudni, mindenesetre egy hónapja pont ezek miatt a bulik miatt akadt ki Soproni Tamás polgármester, és kérte a rendőrség segítségét a helyzet miatt.