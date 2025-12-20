„Miért hazudtok a gyerekekről?” – szegezte Orbánnak a kérdést egy férfi a DPK gyűlésen

Egy tiszás is bejuthatott a Digitális Polgári Körök „háborúellenes gyűlésére”, ahol közvetlenül tudott kérdezni Orbán Viktortól. Most ugyanis a szervezők azt találták ki, rendhagyó Lázárinfó lesz, így a miniszterelnök Lázár János illetve a közönség kérdéseire válaszol.

Az első 5-6 kérdés le is ment simán, majd mikrofonhoz lépett egy férfi, és azt mondta, „Orbánhoz és Tuzsonhoz lenne kérdésem” (a kormány több tagja, így Tuzson Bence igazságügyi miniszter is ott volt a gyűlésen). Tegeződve folytatta: „miért hazudtatok a gyerekekről – az igazságügyi miniszter jelentésére gondolok- , miért nem védtétek meg a gyerekeket?”

A közönség itt kapcsolt, hogy valami nincs rendben, és elkezdtek füttyögni. Lázár közbeszólt, hogy adják meg a tiszteletet egymásnak, a kérdezőt illeti a szó. A harmadik kérdés azt volt, hogy „ki az a fontos ember, akinek a mocskosságait fedezitek”, a negyedik pedig, hogy „miért loptátok el a gyerekek jövőjét.”

A közönség tovább fújolt, Lázár megint nyugtatta őket, hogy igazi lázárinfós hangulat van.

A harmadik kérdésre egyikük sem válaszol. Orbán azzal nyitott, hogy egy számpárt mondana a gyerekek rovására elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban: 2010 előtt 80 ember volt börtönben pedofil bűncselekmények miatt, ma több mint 700. „Ki védi meg a gyerekeket? Mi!”

Lázár szerint azt nem ezen a fórumon kell megkérdezni, hanem a délutánin (a tiszáson), hogy vajon mi volt az oka annak, hogy a pedofilokat nem üldözték és nem csukták börtönbe. Az azért elég meredek lenne, ha ezzel Varga Judit volt igazságügyi miniszterre utalt volna.

Orbán arról beszélt, a gyerek rovására elkövetett egyéb bűncselekmények miatt több száz feljelentés született. Azt nem tudja megígérni, hogy mindenki jól fog viselkedni, vagy minden intézmény jól fog működni, de bárhol megsértik a jogszabályokat, akkor az elkövetőket „fülön fogják”. Ezt vállalta, „az elromlott intézményeket meg fogjuk javítani.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Orbán szerint a javító-nevelő intézetekben lévő „gyerekeknek (…) félrecsúszott az élete”, és „minden félrecsúszott élet megérinti az embert.”

A lágy hangnemet ezzel be is fejezte, hiszen rátért arra, hogy itt olyan félrecsúszott életű gyerekekről van szó, akik bűncselekményt követtek el, az emberöléssel bezárólag. „Azoknak a fiataloknak még inkább félrecsúszott az élete, akiket megöltek vagy megerőszakoltak” – mondta Orbán zárójeles megjegyzésként, ami elég nagy tapsot kapott. Úgy látja, hogy róluk és az ő szüleikről nincs szó.

Orbán elmondta, azért rendelték a javítókat a büntetés-végrehajtás alá, és kezelik rendőri logikával, mert úgy látta, ha nem ezt teszik, abból baj lesz. „Rendet kell tenni” – mondta Orbán. Ezt is nagyon megtapsolták.

Lázár végül alázta a kérdezőt azzal, hogy nézze meg az uniós felmérést „az neked úgy is a Biblia”, aszerint a kormány felszámolta a gyermekszegénységet az elmúlt 13 évben. Szerinte ez a kormány esélyt ad, itt „minden cigány gyerek boldogulni fog, minden szegény gyerek lehetőséget kap. Ez különböztet meg tőletek, aki kérdeztél.”

Arra, hogy tiszás volt a kérdező, Lázár utalt, a férfi magát nem sorolta párthoz. (A cikk címét és első mondatát pontosítottuk.)