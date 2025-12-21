Hét elefántot gázolt el a gyorsvonat Indiában

Hét vadon élő ázsiai elefánt pusztult el, miután egy gyorsvonat összeütközött egy, a síneken átkelő elefántcsordával India északkeleti részén, Asszám államban – közölték helyi tisztviselők. Tájékoztatásuk szerint még egy borjú megsérült a szombat kora reggeli balesetben.

A közlemény szerint a mozdonyvezető több tucat elefántot észlelt, ezért vészfékezett, de néhány állatot így is elütött. Az ütközés következtében öt vasúti kocsi kisiklott, de a Delhibe tartó expresszvonat utasai és személyzete közül senki sem sérült meg.

A baleset helyszíne Fotó: ANUWAR HAZARIKA/NurPhoto via AFP

Asszám államban található India egyik legnagyobb elefántállománya: csaknem hatezer példányt tartanak nyilván. A helyi vasútvonalakat gyakran keresztezik elefántcsordák, ám a szombati baleset olyan helyszínen történt, amelyet nem jelöltek ki hivatalos elefántátjáróként. (BBC)