Megkezdődött a gondnokság alá helyezési eljárása annak a fiúnak, akit édesanyjának kellett beperelnie

Októberben írtunk Bazsáról, arról a 18 éves fiúról, aki nem tud beszélni, járni, nem önellátó, etetik, pelenkázzák, 24 órás felügyeletre szorul.

A magyar jogrend miatt az édesanyjának be kellett perelnie a 18 éves gyermekét, hogy meginduljon a gondnokság alá helyezés.

A bírósági tárgyalás december elején kezdődött. A nehezen szállítható fiút nem kellett elvinni a bíróságra. Az édesanya, Piczkó Katalin elmondása szerint a bíró volt jelen és a kinevezett ügygondnok.

Mindketten segítőkészek, támogatóak, empatikusak voltak. Előtte volt egy otthoni gyámhivatali vizsgálat, valamint be kellett nyújtani egy vagyonjogi nyilatkozatot.

A családra vár még valószínűleg egy helyszíni pszichiátriai szakértői vizsgálat (ha szerencséjük van, élő videós eljárás lesz), majd egy helyszíni tárgyalás a lakásban, amire eljön a bíró. Végül az anyának kell egy újabb, remélhetőleg az utolsó, ítélethirdetéssel egybekötött tárgyalásra mennie.

„Annak ellenére, hogy tényleg mindenki támogató, továbbra is az a kérdésem, mindez miért ennyi lépcsőben zajlik olyankor, amikor a kisfiam se nem hall, se nem beszél, és semmilyen értelemben nem önellátó” – mondta Piczkó Katalin.

Vasárnap este 7 órától jótékonysági karácsonyi koncert lesz az Analóg Music Hallban a Rajtad Áll Alapítvány rendezésében. A bevételből a teljes ellátásra szoruló gyermekek napközijére, így Bazsáéra is gyűjtenek.