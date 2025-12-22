Egy kisbusz halálra gázoltak két sofőrt az M1-esen, miután egymással ütköztek, és kiszálltak a kocsikból

A családja előtt gázolt halálra egy háromgyerekes rendőrt és egy román tűzoltót egy szintén román sofőr reggel az M1-es autópálya bőnyi csomópontjánál – számolt be az RTL Híradó.

A rendőr Budapest felé tartott, amikor hátulról beléjük ment egy román tűzoltó autója, emiatt álltak félre. A rendőr a szalagkorlát mögé kísérte a családját, és éppen vették fel a láthatósági mellényt, amikor egy román kisbusz nagy sebességgel a leállósávba hajtott, és letarolta a háromgyerekes apát és a tűzoltót.

A mentők hosszan küzdöttek a férfiak életéért, de mindketten a helyszínen meghaltak. Négy sérültet könnyebb sérüléssel szállítottak kórházba. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja.