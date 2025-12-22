Maduke Okoye ott van, ahol a part szakad

A vasárnapi Fiorentina elleni mérkőzésen kiállították az Udinesében játszó Maduke Okoyét, Nigéria egyetlen topligás kapusát. Ahogy a Focibolond Facebook-oldal is írja, mindez azért érdekes,

mert Okoye úgy döntött, nem vesz részt a vasárnap kezdődött Afrikai Nemzetek Kupáján, mivel nem szeretne több mérkőzést kihagyni a klubcsapatában.

Maduka Okoye a kiállítása után. Fotó: ANDREA MARTINI/NurPhoto via AFP

Okoye a meccs 8. percében a kapujából kirontva a 16-oson kívül ütemkéséssel kaszálta el a Fiorentina csatárát, ezért piros lapot kapott. Valószínűleg eltiltást kap, ami miatt még a következő 3 bajnokit is kihagyhatja.

Az Afrikai Nemzetek Kupájának döntőjét január 18-án rendezik, addig az Udinese még öt meccset játszik – ebből hármon minden bizonnyal nem lehet ott Okoye –, úgyhogy talán jobb ötlet lett volna elmenni a válogatotthoz.