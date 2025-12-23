Heti kétszer indulhat repülőjárat Pécsről Münchenbe

Az Irány Pécs Kft., a Skyhub PAD GmbH és légitársasági partnere, a Danish Air Transport szándéknyilatkozatot írt alá, amely megteremti a lehetőségét annak, hogy 2026 tavaszán újrainduljanak a menetrend szerinti járatok Pécs és München között, számolt be az AirPortal hétfőn.

Az örömhírről a Pécs-Pogány Repülőtér is beszámolt a Facebookon:

Ebben azt írják, hogy HETI KÉT járatot indítanának 2026 tavaszától a tervek szerint.

Az AirPortal azt írja, a Danish Air Transport (DAT) dán légitársaság repülőgépeit más légitársaságok, utazásszervezők részére adja bérbe személyzettel, karbantartással és biztosítással együtt. Flottájában 8 ATR42-es és 7 ATR 72-es turbólégcsavaros, valamint 5 Airbus A320-as és egy A321-es sugárhajtású repülőgép teljesít szolgálatot.

Fotó: URBANANDSPORT/NurPhoto via AFP

Nem ez az első eset, hogy rendszeres nemzetközi járatokat próbálnak indítani Pécsről. 2024-ben az Universal Air légitársaság jelentette be, hogy járatokat indít Máltára és Münchenbe. A repülők nagyjából egy évig jártak, aztán az Universal Air idén májusban bejelentette, hogy megszüntetik a járatokat. Pécs azóta nemzetközi légiközlekedés nélkül maradt.