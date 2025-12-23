Kína száznál is több interkontinentális rakétát telepíthetett a mongol határhoz

Kína több mint 100 interkontinentális ballisztikus rakétát telepíthetett a mongol határhoz közeli három silójába, és nem mutat hajlandóságot fegyverzetkorlátozási tárgyalásokra, írja a Reuters a Pentagon egyik előzetes jelentésére hivatkozva. A dokumentum szerint Kína valószínűleg több mint 100 szilárd hajtóanyagú DF–31 típusú interkontinentális ballisztikus rakétát helyezett el silókban az ország Mongóliával közös határának közelében.

Az előzetes Pentagon-jelentés nem nevezett meg konkrét célpontokat. Amerikai tisztviselők jelezték, hogy a jelentés tartalma még változhat, mielőtt a törvényhozók elé kerül.

Fotó: VCG/VCG via Reuters Connect

A chicagói Bulletin of the Atomic Scientists szerint Kína gyorsabban bővíti és modernizálja fegyverkészletét, mint bármelyik más nukleáris nagyhatalom. A jelentés szerint Kína nukleáris robbanófej-készlete 2024-ben még mindig valamivel 600 felett volt, ami „a korábbi évekhez képest lassabb termelési ütemet” tükröz, de az ország jó úton halad afelé, hogy 2030-ra több mint 1000 robbanófejjel rendelkezzen.

Ugyanakkor a pekingi vezetés szerint a katonai felhalmozásról szóló jelentések Kína „bemocskolását és befeketítését, valamint a nemzetközi közösség szándékos félrevezetését” szolgálják. Kína washingtoni nagykövetsége közölte, hogy az ország „védelmi jellegű nukleáris stratégiát folytat, nukleáris erőit a nemzetbiztonsághoz szükséges minimális szinten tartja, és betartja a nukleáris kísérletekre vonatkozó moratóriumot”.