Navracsics Tibor hamarabb kibékült a jobbikos ellenfelével, mint Lázár Jánossal

„Politikai ellenfelekből barátok! A 2022-es országgyűlési választáson egymás kihívói voltunk, egy korrekt politikai kampány után is megmaradt a személyes jó viszony” - írta a közigazgatási és területfejlesztési miniszter ahhoz a képhez, amin Rig Lajossal, a Jobbik korábbi jelöltjével kávézgat Tapolcán.

Az előző választáson Navracsics Tibor 2888 szavazattal győzte le az ellenzék akkori jelöltjét a Veszprém 3-as körzetben. Igaz, a miniszter által korrekt politikai kampánynak tartott versenyben Rig Lajos találkozott olyan közmunkásokkal, akik bevallották neki, hogy a polgármester megbízásából fideszes szórólapokat visznek házhoz. Rig Lajos a választások után azonnal bejelentette, hogy végleg kiszáll a politikából, és visszatér az eredeti szakmájához, vagyis mentőápoló lesz.

Navracsics a kormányon belül viszont nem halad ilyen jól a megbéküléssel. A múlt héten arról beszélt a közmédiának, hogy továbbra sincs beszélő viszonyban Lázár Jánossal. A két miniszter azon kapott össze, hogy Navracsics nyilvánosan kezet fogott Márki-Zay Péterrel, mire fizetett hirdetésben tolt, gyalázkodó cikkek kelentem meg róla a Lázárhoz köthető Promenádon.