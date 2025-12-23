Orbán asztala Nógrádi György könyveitől roskadozik

Orbán Viktor médiastábja egy rövid videóval kívánta demonstrálni, hogy a miniszterelnökünk menniyre tájékozott és olvasott, ezért megmutatták, hogyan roskadozik az íróasztala az elolvasásra váró könyvektől. A felvétel készítóje meg is kérdezte Orbántól, mi a terve a „Egy részét elolvastam, egy részét nem is fogom, csak átlapoztam, és van közte 4-5 olyan kötet is, amit a Jóisten ha engedi, akkor a karácsonyi szünetben elolvashatok” - mondta a miniszterelnök a könyvekről.
De ha közelebbről mégnézzük a kupacot, akkor kiderül, hogy a miniszterelnök érdeklődése eléggé egy irányba mutat. A legfelső 7 könyvnek ugyanis kivétel nélkül Nógrádi György a szerzője, akiről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy tudományos tevékenységet nem végez, egy nem létező egyetemen rektorhelyettese.
A sok Nógrádi után következik a civilizáció elfogadott eredettörténetét kritizáló Mindenek hajnala is. A szerzők, David Graeber és David Wengrow ebben a könyvben Yuval Noah Harari vagy Steven Pinker könyveit is bírálják, többek között azért, mert szerintük túlzottan leegyszerűsítik az őstörténetet. A saját sztorijuk igényeinek megfelelően ragadnak ki egy-egy példát a történelemből, hogy azt az egész emberiség sorsát alakító fordulatként mutassák be. A Mindenek hajnalát a Nem rossz könyvek podcastunk szerzi is az év legjobbjai közé választották.
