Orbán asztala Nógrádi György könyveitől roskadozik

Orbán Viktor médiastábja egy rövid videóval kívánta demonstrálni, hogy a miniszterelnökünk menniyre tájékozott és olvasott, ezért megmutatták, hogyan roskadozik az íróasztala az elolvasásra váró könyvektől. A felvétel készítóje meg is kérdezte Orbántól, mi a terve a „Egy részét elolvastam, egy részét nem is fogom, csak átlapoztam, és van közte 4-5 olyan kötet is, amit a Jóisten ha engedi, akkor a karácsonyi szünetben elolvashatok” - mondta a miniszterelnök a könyvekről.

De ha közelebbről mégnézzük a kupacot, akkor kiderül, hogy a miniszterelnök érdeklődése eléggé egy irányba mutat. A legfelső 7 könyvnek ugyanis kivétel nélkül Nógrádi György a szerzője, akiről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy tudományos tevékenységet nem végez, egy nem létező egyetemen rektorhelyettese.

Nógrádi György: Churchill - Mítosz és valóság

Nógrádi György: Talleyrand

Nógrádi György: Bonntól Berlinig - A Német Szövetségi Köztársaság és vezetői 1949-2022

Nógrádi György: Ami sok, az sok - Írások a Magyar Nemzetben

Nógrádi György: Ötven év alatt a Föld körül

Nógrádi György: A Városligettől Zanzibárig

Nógrádi György: Szerencsénk volt, túléltük... - Világpolitika 1945-től napjainkig

A sok Nógrádi után következik a civilizáció elfogadott eredettörténetét kritizáló Mindenek hajnala is. A szerzők, David Graeber és David Wengrow ebben a könyvben Yuval Noah Harari vagy Steven Pinker könyveit is bírálják, többek között azért, mert szerintük túlzottan leegyszerűsítik az őstörténetet. A saját sztorijuk igényeinek megfelelően ragadnak ki egy-egy példát a történelemből, hogy azt az egész emberiség sorsát alakító fordulatként mutassák be. A Mindenek hajnalát a Nem rossz könyvek podcastunk szerzi is az év legjobbjai közé választották.