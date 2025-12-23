Orbán asztala Nógrádi György könyveitől roskadozik

POLITIKA
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Orbán Viktor médiastábja egy rövid videóval kívánta demonstrálni, hogy a miniszterelnökünk menniyre tájékozott és olvasott, ezért megmutatták, hogyan roskadozik az íróasztala az elolvasásra váró könyvektől. A felvétel készítóje meg is kérdezte Orbántól, mi a terve a „Egy részét elolvastam, egy részét nem is fogom, csak átlapoztam, és van közte 4-5 olyan kötet is, amit a Jóisten ha engedi, akkor a karácsonyi szünetben elolvashatok” - mondta a miniszterelnök a könyvekről.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

De ha közelebbről mégnézzük a kupacot, akkor kiderül, hogy a miniszterelnök érdeklődése eléggé egy irányba mutat. A legfelső 7 könyvnek ugyanis kivétel nélkül Nógrádi György a szerzője, akiről már évekkel ezelőtt kiderült, hogy tudományos tevékenységet nem végez, egy nem létező egyetemen rektorhelyettese.

  • Nógrádi György: Churchill - Mítosz és valóság
  • Nógrádi György: Talleyrand
  • Nógrádi György: Bonntól Berlinig - A Német Szövetségi Köztársaság és vezetői 1949-2022
  • Nógrádi György: Ami sok, az sok - Írások a Magyar Nemzetben
  • Nógrádi György: Ötven év alatt a Föld körül
  • Nógrádi György: A Városligettől Zanzibárig
  • Nógrádi György: Szerencsénk volt, túléltük... - Világpolitika 1945-től napjainkig

A sok Nógrádi után következik a civilizáció elfogadott eredettörténetét kritizáló Mindenek hajnala is. A szerzők, David Graeber és David Wengrow ebben a könyvben Yuval Noah Harari vagy Steven Pinker könyveit is bírálják, többek között azért, mert szerintük túlzottan leegyszerűsítik az őstörténetet. A saját sztorijuk igényeinek megfelelően ragadnak ki egy-egy példát a történelemből, hogy azt az egész emberiség sorsát alakító fordulatként mutassák be. A Mindenek hajnalát a Nem rossz könyvek podcastunk szerzi is az év legjobbjai közé választották.

POLITIKA olvasás nógrádi györgy orbán viktor
Kapcsolódó cikkek

Öt éve az Index leplezte le Nógrádi György szélhámosságát, most már komoly szakértőként szerepel a megújult lapban

Ez a nap is eljött.

Urfi Péter
Média

A könyv, ami szerint teljesen újra kellene írni a világ történelmét

Mi lenne, ha nem Nagy Narratívákban gondolkodnánk végre, hanem elfogadnánk, hogy a sok ezer éve élt emberek is felnőttek voltak? David Graeber és David Wengrow újraírta az emberiség történetét, amely szerintük sokkal kísérletezőbb és szabadabb volt, mint ahogy eddig képzeltük.

Horváth Bence
történelem

Ezeket a könyveket szerettük 2025-ben

Kedvenc idei megjelenéseink közül válogattunk a Nem rossz könyvek évadzáró részében: felkavaró és szórakoztató regények, radikális történelem, jó pár vers és gyerekkönyv került a listánkra.

Ott Anna, Horváth Bence
könyv