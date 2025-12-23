Trump szerint az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalával olyanoknak is sérülhet a jó hírneve, akik csupán „ártatlanul találkoztak” Epsteinnel

Ahogy az várható volt (és ahogy azt a fél világ várta tűkön ülve), Donald Trump végre megszólalt az Epstein-akták nyilvánosságra hozataláról, és arra panaszkodott, hogy azoknak az embereknek is károsodhat a hírneve, akik „ártatlanul találkoztak” a jogerősen elítélt pedofil Epstein­nel.

Trump egyben együttérzését fejezte ki azoknak a prominens demokrata politikusoknak az irányába, akik ismét reflektorfénybe kerültek az Epsteinhez fűződő kapcsolataik miatt. „Kedvelem Bill Clintont” – mondta Trump a volt amerikai elnökről – „Mindig jól kijöttem Bill Clintonnal, kedves voltam vele, ő is kedves volt velem… Nem örülök, hogy ezek a képek megjelentek róla, de ezt kérik a demokraták – főként a demokraták, meg néhány rossz republikánus –, ezért most az én fotóimat is kiadják.”

Egy már korábban nyilvánosságra hozott fotó Trumpról és Epsteinről Fotó: HANDOUT/AFP

„Mindenki barátságban volt ezzel az emberrel” – állította Epsteinről. „De nem, nem tetszik, hogy Bill Clintonról mutogatják ezeket a képeket. Nem tetszik az sem, hogy másokról is képeket hoznak nyilvánosságra – szerintem ez szörnyű dolog. Bill Clinton már nagyfiú, kibírja, de valószínűleg olyan emberekről is kerülnek elő képek, akik évekkel ezelőtt ártatlanul találkoztak Jeffrey Epstein­nel, és nagy tiszteletnek örvendő bankárok, ügyvédek és mások.”

Trump hozzátette: „Sokan nagyon dühösek amiatt, hogy olyan emberekről tesznek közzé fotókat, akiknek valójában semmi közük nem volt Epsteinhez. Csak rajta vannak egy képen, mert ott voltak egy partin, és ezzel tönkreteszik valakinek a hírnevét.” Példaként Larry Summerst korábbi demokrata pénzügyminisztert, és Harvard-professzort említette, aki novemberben jelentette be, hogy visszavonul a közélettől, miután nyilvánosságra kerültek Epstein­nel váltott e-mailjei.

Trump, aki korábban „átverésnek” nevezte az Epstein-aktákat, arról is beszélt, hogy az ügy elvonja a figyelmet saját pártja eredményeiről. „Az egész Epstein-ügy arra szolgál, hogy elterelje a figyelmet a Republikánus Párt óriási sikereiről” – mondta.„Például ma épp a világ legnagyobb, legerősebb hajóit építjük, és engem Jeffrey Epsteinről kérdeznek. Azt hittem, ez már lezárt ügy.”

Az Epstein-akták Átláthatóságáról szóló törvényt (Epstein Files Transparency Act, EFTA) a Kongresszus csaknem egyhangúlag fogadta el, és Trump maga írta alá. A jogszabály előírta, hogy az Epstein-aktákat teljes egészében a múlt hét péntekéig nyilvánosságra kell hozni. Az igazságügyi minisztérium azonban eddig csak egyetlen dokumentumcsomagot tett közzé.

Hétfőn Bill Clinton szóvivője közleményben szólította fel az igazságügyi minisztériumot, hogy hozzon nyilvánosságra minden további anyagot, amely bármilyen formában – beleértve a fényképeket is – Clintont érinti. „Valakit vagy valamit védenek” – mondta. „Nem tudjuk, kit, mit vagy miért. De egy dolgot tudunk: nincs szükségünk ilyen védelemre.” Clintonék szerint gyanús, hogy a minisztérium „szelektív iratközlésekkel próbálja bűncselekmény látszatát kelteni olyan személyekkel szemben, akiket ugyanaz az igazságügyi minisztérium korábban már többször felmentett”. (Guardian)