444 kalendárium #24: Az oktatási rendszer sötét valóságát mutattuk meg: hogy egyáltalán nincs felkészülve a mentális problémákra

A gyerekek és kamaszok rossz mentális állapotát mutató számok folyamatosan növekednek, egyre több gyereket érint az önsértés vagy az öngyilkosság gondolata. Az iskolapszichológusi hálózat folyamatos hiánnyal küzd, ekkora gyerekmennyiség mellett pedig nincs idő másra, csak tűzoltásra.

Erről szól Fődi Kitti hosszú cikke az oktatási rendszerünk sötét valóságáról, vagyis arról, hogy egyáltalán nincs felkészülve a mentális problémákra. A cikk az év elején jelent meg, de azóta sem kevésbé aktuális.

Egy iskolapszichológus szerint amit az oktatási rendszer csinál a gyerekekkel. már önmagában gyerekellenes bűntett. Van olyan általános iskolás páciense, aki azért sírta el magát, mert annyira fáradt.

Az iskolapszichológusok nem tudják hova továbbküldeni a krízisben lévő gyerekeket, mert nincs államilag támogatott ambuláns ellátás, ezért ők tartanak terápiát, holott ez nem is feladatuk és kellő kompetenciájuk sincs hozzá.

Az oktatási rendszerben dolgozó pszichológusok a cikk szerint azért küzdenek, hogy a víz felszíne felett tartsák ezeket a gyerekeket.

