A Magyar Nemzet a karácsonyi nagyinterjúban megkérdezte Orbán Viktortól, mire a legbüszkébb az elmúlt 16 év kormányzásából

Nemcsak 2010-ben, hanem idén is csinált egy karácsonyi interjút a miniszterelnökkel a Magyar Nemzet, amit természetesen átvett minden megyei hírportál is, fegyelmezetten reggel 7.00-ra időzítve. 15 év elteltével is ugyanazok a nevek, a miniszterelnököt Orbán Viktornak, a kérdezőt Csermely Péternek hívják. Más kérdés, hogy manapság már nem üt akkorát egy miniszterelnöki interjú, mert az új kampánymódszerek szerint Orbán lassan egy térfigyelő kamerának is leáll nyilatkozni, ha az Fidesz-közeli tulajdonban van.

Orbán Viktor ismét főleg a külpolitikára fixálódik, háború, háború, Brüsszel, háború, ez lehet az utolsó békeév, még a szocializmusban önmaga paródiájává vált „hanyatló Nyugat" kifejezést is elővette, csak épp „hanyatló EU" formulában. A hanyatló szó valamilyen formában összesen hétszer szerepel az interjúban.

Az oroszokkal természetesen továbbra sincs semmi baj, sőt, az csak úgy tűnik, hogy az ukrán–orosz háború jelenti az eszkaláció veszélyét, ám a valódi ok nem más mint...

Nyugat-Európa politikai, gazdasági és társadalmi hanyatlása.

Emiatt szervezik hadigazdasággá Európát, ez egy jól ismert történelmi reflex, mondja Orbán, aki szerint ha nem tudják felvenni a versenyt a gyorsabban fejlődő térségekkel, hadigazdasággal próbálnak növekedést generálni.

Sőt! Ha 2022 februárjában Európa úgy döntött volna, hogy békemissziót küld Moszkvába és Kijevbe, és nem nyilvánítja saját háborújának ezt a konfliktust, akkor ma nem élnénk háborús fenyegetés árnyékában, mondja a miniszterelnök.

Aztán egy kis EU-bírálat jön a változatosság kedvéért, dezintegrálódó EU, amit például a zöldátállás és a migráció ügye mutat meg.

A magyar gazdaság egyszerre szenved a háborútól és az Európai Unió hanyatlásától, véli Orbán. „A mi feladatunk az, hogy miközben az unió hanyatlik, Magyarország fejlődjön. Ez komoly politikai és szellemi kihívás.”

Az interjú második felében térnek rá a belpolitikára, Orbán elismétli, hogy Magyar Péter Brüsszel bábja. A varázsszavak itt: migráció, globális nagytőke, woke, gender. Szerinte „a Tisza azt a módszert választotta, hogy nem a jövőről szóló vitákkal kell megnyerni a választást, hanem indulatkeltéssel. Gyűlöletet, megvetést kell kelteni mindazzal szemben, ami az elmúlt 15 év eredménye, ami érték, ami nemzeti büszkeség”.

Orbántól megkérdezi Csermely azt is, hogy a 16 év kormányzásból mire a legbüszkébb. Íme a válasz:

Az elmúlt években például három Nobel-díj került Magyarországra, és ez egyszerűen csodálatos. Az országépítés sikereivel visszaadtuk az ország és a magyarok önbecsülését. Megmutattuk, hogy mi nem a vereség és a meghátrálás népe vagyunk, győzhetünk is, és győzni is fogunk a magyar balsors fölött. De ha egy dolgot kellene mondanom: ha 2010-ben nem alakítjuk át a Magyarországot, ma kétszázezerrel kevesebb magyar gyermek élne ebben az országban. Ennyivel több gyerek ül ma karácsonykor a fenyőfák alatt. Mi lehetne ennél fontosabb?

A végére pedig egy üzenet a magyaroknak 2025 karácsonyára: szeresd felebarátodat, mint önmagadat, de ennek a második felére kell most figyelni, azaz szeresd önmagadat, értékeljük, amit elértünk, és nem becsüljük alá a saját életünk eredmé­nyeit.