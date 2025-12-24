Gesztenyés-szilvás bélszín vagy libamáj is az ünnepi asztalra kerül Mészáros Lőrincéknél

Várkonyi Andreáéknál már hetekkel karácsony előtt „téli csodavilággá” alakul át a lakás, hiszen márt december második-harmadik hetére felállítják a karácsonyfát, mesélte Várkonyi Andrea a Blikknek. A készülődés főzés részét felosztják Mészáros Lőrinccel:

„amíg otthon én irányítok a konyhában, szabad tűzön a férjem a profi”.

Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

Ami pedig az ünnepi menüt illeti, a tradicionális fogások mellé gesztenyés-szilvás bélszínt vagy libamájat is készít a 24-i ebédre, ekkor érkeznek ugyanis a szülők, a gyerekek és az unokák. 25-én pedig a séf szerepét Mészáros Lőrinc veszi át, aki

„hajnalban már felkel, majd kemencében, bográcsban készül a vaddisznópörkölt, a fácánleves és mindenféle vadhúsok, 25-én ugyanis az egész család összeül, ami bizony több mint 40 embert is jelenthet, míg karácsony második napján hagyományosan az én szegedi családtagjaimat látogatjuk végig”, mesélte Várkonyi.

A Blikk azt a minden bizonnyal sokakat foglalkoztató kérdést is feltette Várkonyi Andreának, hogy mégis mit lehet venni karácsonyra az ország leggazdagabb emberének. Az egyébként üzletasszonyként tevékenykedő extévés szerint az élmények és a személyes kapcsolódás számít.

„Nem az érték a lényeg, az a fontos, hogy személyre szabott legyen az ajándék, legyen valami kötődés, utalás egy régi emlékre vagy kedvencre. Szeretem azt érezni, hogy az ajándék mögött van gondolat, és a férjem ezen a téren is kreatív, roppant figyelmes férfi”, mondta.

Hozzátette, a karácsonyfa alá egy 51 szálból álló rózsacsokor is kerülni fog, hiszen a férjétől minden hófordulóra kap egy csokrot a házasságkötésük óta, ami 2021. szeptember 24-ére esett. A csokor annyi szál rózsából áll, ahány hónapja házasok.