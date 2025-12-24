Hárman haltak meg egy moszkvai autórobbantásban

Az orosz hatóságok közlése szerint két közlekedési rendőr és egy harmadik személy is meghalt, amikor felrobbant egy autó Moszkvában. A nyomozóhatóság közleménye szerint amikor a rendőrök egy „gyanús személyhez” közeledtek a főváros déli részén, a rendőrautójuk közelében, „egy robbanószerkezetet aktiváltak”. A helyszín átvizsgálása mellett a térfigyelő kamerák felvételeit is vizsgálják a hatóságok.

Az orosz televízióban sugárzott képeken egy lezárt terület és nagyszámú rendőri jelenlét látható. Szemtanúk beszámolói szerint a robbantás helyi idő szerint hajnali 1 óra 30 perc körül történt.

A héten korábban szintén Moszkva déli részén Fanil Sarvarov altábornagy, egy magas rangú orosz tábornok vesztette életét, amikor bomba robbant fel az autója alatt. Halálát az ukrán hírszerző szolgálatok által elkövetett merényletként tartják számon. Sarvarov autója hétfőn reggel 7 óra körül robbant fel menet közben. Orosz tisztviselők és ismert háborúpárti szószólók gyors megtorlást követeltek a támadásért – ez volt az elmúlt évben ugyanis a harmadik moszkvai robbantás, amelyben egy magas rangú orosz tiszt vesztette életét, akit összefüggésbe hoztak az ukrajnai invázióval. (The Guardian)