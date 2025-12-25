Az izraeli hadsereg szerint megölték az iráni Forradalmi Gárda elit egységének egyik kulcsfontosságú tagját

Az izraeli hadsereg közlése szerint megölték Libanonban az iráni Forradalmi Gárda külföldi műveletekért, hírszerzésért és a nem hagyományos hadviselésért felelős elit egységének, az al-Kudsz Hadtestnek az egyik tagját.

Husszein Mahmúd Marsad al-Dzsavhari az al-Kudsz Hadtest 840-es egységének kulcsfontosságú operatív tagja volt, és az IDF szerint részt vett olyan terrorista akciók megtervezésében, amelyeket Szíriában, illetve Libanonban készítettek elő, és amelyek célpontja Izrael és biztonsági erői voltak.

Libanon Fotó: HOUSSAM SHBARO/Anadolu via AFP

Tavaly november vége óta Izrael és a libanoni Hezbollah síita milícia között tűzszünet van érvényben, amelynek rendszeres megsértésével a felek kölcsönösen egymást vádolják. A megállapodás egyebek között tartalmazza azt is, hogy a Hezbollahnak a libanoni-izraeli határtól mintegy 30 kilométerre északra található Litáni folyón túlra kell visszavonulnia. Izrael ennek be nem tartására hivatkozva szinte naponta támad célpontokat Libanon hozzá közel eső területén. A libanoni egészségügyi minisztérium szintén csütörtökön közölte, hogy Izrael egy légicsapással megölt két embert az ország északi részén, a szíriai határ közelében. Az ANI hivatalos sajtóügynökség úgy tudja, hogy a támadás egy furgont ért. Az áldozatok kilétét nem közölték. (MTI)