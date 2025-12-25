Kitüntetné a Bondi Beach-i terrortámadás hőseit az ausztrál miniszterelnök

Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök egy új kitüntetés létrehozását tervezi azok elismerésére, akik „a gonosz legrosszabbjával” szálltak szembe a Bondi Beach-i terrortámadás során – írja az AP hírügynökség.

December 14-én egy apa-fia páros tizenöt ember megölt, amikor a népszerű sydney-i strand közelében a hanuka első éjszakáját ünneplő rendezvényt tartottak. Ez volt az ország leghalálosabb fegyveres támadása 1996 óta. A támadás áldozatai között volt két rabbi, egy holokauszttúlélő, valamint egy tízéves kislány is, akit családja Matildaként nevezett meg. A támadásnak három magyar származású áldozata is volt. Az életben maradt gyanúsítottat, a 24 éves Naveed Akramot 59 bűncselekménnyel vádolták meg.

Albanese szerint külön kitüntetési rendszerben díjaznák azokat a civileket és elsősegélynyújtókat, akik saját életüket kockáztatva segítettek a támadók feltartóztatásában. Egyikük a 43 éves szír bevándorló, Ahmed al-Ahmed volt, aki kicsavarta az egyik támadó kezéből a fegyvert. Többször meglőtték, de túlélte, azóta megműtötték a kórházban. Egy nyugdíjas házaspár is megpróbálta megállítani az egyik elkövetőt, de nem jártak sikerrel.

Anthony Albanese és Ahmed al-Ahmed a kórházban. Fotó: -/AFP

Albanese egy sydney-i jótékonysági rendezvény után tartott sajtótájékoztatón azt mondta, az idei karácsonyt éles ellentét jellemzi az extremista erőszak és „az emberiesség legjobb oldala” között.

„Ez a karácsony más, mint a többi az ISIS és az antiszemitizmus által motivált terrortámadás miatt. De miközben a legrosszabbat láttuk, a bátorságot, a kedvességet és az együttérzést is láthattuk azok részéről, akik a veszély felé rohantak.”

Az Új-Dél-Wales-i állami parlament közben szenteste elfogadott egy törvényt, ami szigorítja a fegyvertartási szabályokat. Ezek szerint egy ember legfeljebb négy lőfegyvert tarthat, és a magas kockázatú fegyvereket – például a sörétes puskákat – szigorúbb kategóriába sorolják. A szabályok emellett lerövidítik az engedélyek érvényességi idejét két évre, a fegyvertartást az ausztrál állampolgárokra korlátozzák, és megszüntetik az elutasított kérelmek felülvizsgálatának lehetőségét.

Továbbá az ausztrál kormány szigorú törvényekkel lép fel az antiszemitizmus ellen. A belügyminiszter új jogköröket kap arra, hogy visszavonja vagy megtagadja azon személyek vízumát, akik gyűlöletet terjesztenek, emellett pedig új munkacsoport alakul annak biztosítására, hogy az oktatási rendszer „megelőzze, kezelje és megfelelően reagáljon az antiszemitizmusra”.

Az új jogszabályok büntetéseket vezetnek be az erőszakot népszerűsítő prédikátorokkal és vezetőkkel szemben, létrehozzák a „súlyosbított gyűlöletbeszéd” új szövetségi bűncselekményi kategóriáját, valamint bevezetik a „gyűlöletet” mint súlyosító körülményt az online fenyegetések és zaklatás miatt kiszabott büntetések esetében.