Netezők elkezdték visszafejteni, mi van az Epstein-iratok kitakart részei mögött

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Republikánus és demokrata politikusok, Jeffrey Epstein áldozatai és ügyvédei is csalódottak voltak, miután az elmúlt napokban közzétett iratokban nagyon sok volt a cenzúrázott rész, helyenként teljes oldalakat satíroztak ki.

Egy frissen nyilvánosságra hozott kép
Fotó: -/AFP

Néhányan viszont rájöttek, hogyan lehet a kitakart információkat feltárni, a felfedezésüket pedig a közösségi médiában osztották meg. Ed Krassenstein az X-en azt írta, egyszerűen kijelölte a szöveget, lemásolta, beillesztette egy dokumentumba, és úgy láthatóvá váltak a kitakart részek.

Nem minden cenzúrázott fájlnál működik ez a módszer, de egy olyan általános hibát használ ki, ami minden PDF-dokumentumban előfordul, és máskor is megtörtént már, hogy nagy horderejű ügyekben váltak visszakereshetővé információk – írta Josh Quittner, a Decrypt nevű weboldal vezetője.

Telefon segítségével is vissza lehet fejteni a kitakart részeket: elég egy képet készíteni a dokumentumról, majd ráküldeni a hagyományos képszerkesztő szűrőket. Az expozíció és a fényerő növelésével és a kontraszt csökkentésével is át lehet látni a kitakaráson adott esetben. A módszereket a CNN riportere videón is bemutatta.

A New York Times szerint a cenzúrázott részek visszafejtése egyelőre nem hozott új információkat, de több példa is ismertté vált arról, hogyan követte el Epstein a visszaéléseket, és hogyan rejtette el a pénzét. A Guardian szerint olvashatóvá vált egy anyag a gyerekek szexuális bántalmazásáról.

Közben az amerikai igazságügyi minisztérium közölte, hogy a manhattani szövetségi ügyészek és az FBI tájékoztatása szerint több mint egymillió újabb, Jeffrey Epstein ügyéhez kapcsolódó dokumentumot találtak, ezek feldolgozása és nyilvánosságra hozatala pedig „még néhány hetet” igénybe vehet. (CBC)

külföld Epstein-iratok jeffrey epstein Epstein-ügy cenzúra usa
Kapcsolódó cikkek

Egymillió újabb Epstein-dokumentum került elő, az igazságügyi minisztérium szerint a feldolgozásuk „még néhány hetet” vehet igénybe

„Ügyvédeink éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy elvégezzék a jogilag kötelező anonimizálásokat az áldozatok védelme érdekében” – írta a minisztérium.

Benics Márk
külföld