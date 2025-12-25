Egymillió újabb Epstein-dokumentum került elő, az igazságügyi minisztérium szerint a feldolgozásuk „még néhány hetet” vehet igénybe

Az amerikai igazságügyi minisztérium szerdán közölte, hogy a manhattani szövetségi ügyészek és az FBI tájékoztatása szerint több mint egymillió újabb, Jeffrey Epstein ügyéhez kapcsolódó dokumentumot találtak,

ezek feldolgozása és nyilvánosságra hozatala pedig „még néhány hetet” igénybe vehet.

A minisztérium az X-en közzétett bejegyzésében azt írta: a dokumentumokat a New York déli körzetéért felelős amerikai ügyészségtől és az FBI-tól kapták meg, „az Epstein-iratok átláthatóságáról szóló törvény, a hatályos jogszabályok és a bírósági határozatok betartásával”.

„Ügyvédeink éjjel-nappal dolgoznak azon, hogy elvégezzék a jogilag kötelező anonimizálásokat az áldozatok védelme érdekében, és amint lehetséges, nyilvánosságra hozzuk a dokumentumokat. Az anyag hatalmas mennyisége miatt ez a folyamat még néhány hetet igénybe vehet. A minisztérium továbbra is maradéktalanul eleget tesz a szövetségi törvényeknek és Trump elnök azon utasításának, hogy az iratokat hozzák nyilvánosságra”

– írták.

A kongresszus korábban december 19-i határidőt szabott meg az összes irat publikálására. Az Igazságügyi Minisztérium péntek óta közzé is tett több ezer dokumentumot a szexuális bűnöző Jeffrey Epstein ügyével kapcsolatban, amik között e-mailek, tippek és feljegyzések is szerepeltek Epstein manhattani börtönben bekövetkezett haláláról. A dokumentumok több száz utalást tartalmaznak Trump elnökre, aki Epstein barátja volt, mielőtt összevesztek. Egy e-mailben például az áll, hogy „Donald Trump sokkal többször utazott Epstein magánrepülőgépén, mint amennyit korábban jelentettek (vagy amennyit mi tudtunk)”.

Az amerikai igazságügyi minisztérium épülete Fotó: CELAL GUNES/Anadolu via AFP

A fájlok közzétételét régóta várták azok, akik úgy vélték, hogy azok fényt deríthetnek Epstein tevékenységére és kapcsolataira különféle hatalmasságokkal. A hétvégén az áldozatok felháborodásuknak adtak hangot, és jogi lépésekkel fenyegetőztek, mert a dokumentumokat szerintük túlzottan cenzúrázták és kevés új információt tartalmaznak.

A Guardian azt is írja, hogy a legutóbbi iratcsomag hamis nyomokat is tartalmazott. „Az elmúlt napokban rengeteg szenzációhajhász információ és hazugság jelent meg az úgynevezett Epstein-iratokka kapcsolatban” – írta Todd Blanche helyettes főügyész az X-en. „Ideje különválasztani a tényeket a fikciótól. A dokumentumok nyilvánosságra hozatala azt jelenti, hogy közzétesszük azokat az iratokat is, amelyek hamisak lehetnek, mivel a birtokunkban vannak, és a törvény erre kötelez bennünket.”

Egy már korábban nyilvánosságra hozott fotó Trumpról és Epsteinről Fotó: HANDOUT/AFP

A nyomás csak tovább fokozódott a Trump-adminisztráción, miután Ro Khanna kaliforniai demokrata és Thomas Massie kentuckyi republikánus képviselő jogi eljárással fenyegette meg Pam Bondi igazságügyi minisztert amiatt, hogy a minisztérium nem teljesítette maradéktalanul a december 19-i határidőt. Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője pedig közleményben követelt nagyobb átláthatóságot.

„Az igazságügyi minisztériumnak világosabban fel kell tárnia, kik szerepeltek a listán, milyen szerepük volt, és miért döntöttek úgy, hogy nem emelnek vádat ellenük. A lehetséges társtettesek védelme nem az az átláthatóság, amit az amerikai emberek és a Kongresszus elvár”

– fogalmazott.

Trump szerint az Epstein-akták nyilvánosságra hozatalával olyanoknak is sérülhet a jó hírneve, akik csupán „ártatlanul találkoztak” Epsteinnel – és most már Bill Clintonnal is mélyen együttérez, mert elődje is ugyanígy járt. Trump persze biztos benne, hogy az üggyel csak a republikánusok óriási sikereiről akarják elvonni a figyelmet.