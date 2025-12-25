Trump egy 8 éves kislánynak: A tiszta, gyönyörű szén nem is lenne olyan rossz karácsonyi ajándék

Donald Trump amerikai elnök szenteste gyerekekkel beszélgetett telefonon. Arról kérdezgetett őket, milyen ajándékokat várnak leginkább, de segített is nekik a válaszban: az egyiküknek azt mondta, hogy a „tiszta, gyönyörű szén” nem is lenne olyan rossz karácsonyi ajándék, egy másiknak pedig azt, hogy a kormány megvédi őket attól, hogy egy „rossz Mikulás” csússzon le a kéményükön.

Az elnök a floridai Mar-a-Lago birtokán tartózkodott, ahol feleségével, Melania Trumppal együtt részt vett abban a hagyományban, ami során a gyerekek az Észak-amerikai Légvédelmi Parancsnokság (NORAD) telefonvonalát hívják.

„Követjük a Mikulást az egész világon. Biztosak akarunk lenni abban, hogy a Mikulás jól viselkedik. A Mikulás nagyon jó ember. Biztosak akarunk lenni abban, hogy nem szivárog be, hogy nem jut be az országunkba egy rossz Mikulás”

– mondta Trump, miközben 4 és 10 év közötti oklahomai gyerekekkel beszélt. Trump kifejezetten jókedvű volt, egy ponton azt is mondta, hogy „egész nap tudná ezt csinálni”, de valószínűleg vissza kell térnie sürgetőbb ügyekhez, például az ukrajnai háborúhoz.

Amikor egy nyolcéves észak-karolinai gyerek megkérdezte, hogy a Mikulás mérges lenne-e, ha senki nem hagyna neki kekszet, Trump azt válaszolta, hogy szerinte nem, „de azt hiszem, nagyon csalódott lenne”. „Tudod, a Mikulás inkább egy kicsit pufók alkat. Tudod, mit jelent az, hogy pufók? Kicsit a testesebb oldalon van” – viccelődött Trump. „Szerintem a Mikulás szeretné a kekszet.”

Amikor egy nyolcéves kansasi kislánytól megkérdezték, mit szeretne a Mikulástól, a válasz így hangzott:

„Ööö, szenet azt nem.”

„Úgy érted, tiszta, gyönyörű szenet? Ezt muszáj volt elsütnöm, bocsánat. A szén tiszta és gyönyörű. Kérem, ezt mindenáron jegyezzék meg. De ugye nem tiszta, gyönyörű szenet akarsz?” – vágott vissza Trump, felidézve azt általa régóta használt kampányszlogent, amivel a hazai széntermelés fellendítését ígérte.

„Nem” – válaszolta a betelefonáló, hozzátéve, hogy inkább Barbie-babát, ruhákat és édességet szeretne.

Ezzel párhuzamosan az amerikai energiaügyi minisztérium egy ilyen képet posztolt:

„Biztosan magas IQ-jú ember vagy” – felelte Trump egy másik gyereknek, aki azt mondta, hogy Amazon Kindle-t szeretne karácsonyra, újrahasznosítva azt a gyakori sértését, hogy a politikai ellenfeleit „alacsony IQ-júnak” nevezi.

Volt egy furcsa rész is, egy 8 éves kislánynak ezt mondta Trump: „Gyönyörűnek és aranyosnak hangzol”.

Trump korábban gyakran politikai ellenfelei bírálatával „ünnepelte” a karácsonyt, 2024-ben például azt posztolta, hogy „Boldog karácsonyt a radikális baloldali őrülteknek”. Nem sokkal azután, hogy szerdán befejezte a karácsony esti telefonhívásokat, visszatért ehhez a témához, és azt írta: „Boldog karácsonyt mindenkinek, beleértve a radikális baloldali söpredéket is, amely mindent megtesz országunk elpusztításáért, de csúfosan kudarcot vall.” (AP, New York Post)