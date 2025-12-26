Karácsonyi ajándék a szörfösöknek: újra megjelent München ikonikus hulláma

Újra megjelent München ikonikus folyami hulláma, a medertiszítás novemberi befejezése óta nem működő Eisbach-hullám.

A hullám december 25-én jelent meg újra. Az egyik hídra pedig kikerült egy plakát, „Csak nézd! Boldog karácsonyt!” felirattal. Egyelőre nem lehet tudni, hogy mi változott a december 24-éről december 25-ére virradó éjszaka, ami miatt újra megjelent a hullám. A változtatást valószínűleg nem a müncheni önkormányzat intézte, az illetékes dolgozók ugyanis biztosan nem dolgoztak szenteste éjjelén.

Valószínűbb, hogy a helyi szörfösök helyeztek valamit a vízbe. A változás előtti nap ugyanis egy „Engedjétek, hogy a szörfösök megjavítsák a hullámot” feliratú transzparens jelent meg a hídon. Ezt a verziót erősíti az is, hogy a változás óta a hídról több kötél is a vízbe lóg.

Szörfösök a müncheni Eisbach-hullámnál 2025 júniusában Fotó: PETER KNEFFEL/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Eisbach-hullám a müncheni Englischer Garten parkban található, és az 1980-as években vált híressé, amikor néhány bátor szörfös a természetes jelenséget állandó, szörfözhető hullámmá alakította. Azóta a helyszín világhírű látványosság lett, és München egyik legismertebb szimbólumává vált. (via Süddeutsche Zeitung)