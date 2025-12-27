444 kalendárium #27: Tovább nyomoztunk az öt halálos áldozatot követelő ralibaleset ügyében

Lassan két éve már, hogy öt ember halt meg az Esztergom-Nyerges ralin, amikor egy autó a nézők közé csapódott. Az ügy máig nincs megnyugtatóan feltárva. Tóth-Szenesi Attila idén is több cikkben foglalkozott a tragédiával.

Megszereztük a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) titkosított jelentését. Eszerint a nézők olyan területen szurkoltak, ahol nem lett volna szabad állniuk. Kérdéses volt, hogy kinek kellett volna a nézőket távozásra szólítani.

Beszéltünk Aradi Gergellyel, aki a 12 éves lányát és a gyermekei édesanyját vesztette el a balesetben. Nem tudja elfogadni, hogy az MNASZ, miközben a nyomozásra hivatkozva minden kérdéstől elzárkózik, az elejétől kezdve azt mondja: a nézők a hibásak, mert rossz helyen álltak.

Arról is írtunk, hogy a tömegszerencsétlenségbe torkolló raliverseny rendezőjének, az Arrabona Rally Club SE-nek a szövetség 6 481 000 forintot szavazott meg támogatói szerződés alapján.

