Késes támadás a párizsi metróban, három nő könnyebben megsebesült

Késsel támadt az utasokra egy férfi a párizsi metróban, összesen három nőt sebesítve meg. A késes támadó péntek délután először a République állomáson sebesített meg könnyebben egy nőt, majd a hármas metró vonalán ezt további állomásokon folytatta. A sérülések csak felületiek, két nő a hátán, a harmadik a lábán sérült meg könnyebben.

Fotó: JULIEN DE ROSA/AFP

A támadó ugyan metróval elmenekült a helyszínről, de a rendőrök a felvételek alapján gyorsan azonosították, és két órán belül elfogták a lakásán.

Az elkövető egy Maliból származó férfi, aki illegálisan tartózkodott Franciaországban: korábban már szexuális zaklatásért és lopásért is ült, a júliusi szabadulása után pedig kitoloncolási parancsot adtak ki ellene, ezt azonban még nem tudták végrehajtani.

(via Le Figaro)