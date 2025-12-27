Svájc is növeli a katonai kiadásait, mert nem lenne képes megvédeni magát egy orosz támadással szemben

Svájc nem lenne képes megvédeni magát egy teljes körű katonai támadással szemben, és elsősorban az Oroszországból eredő biztonsági kockázatok miatt növelnie kell a védelmi kiadásait – mondta Thomas Süssli, a svájci fegyveres erők vezetője a Neue Zürcher Zeitungnak.

A svájci vezérkari főnök szerint az ország ugyan fel van készülve a nem állami szereplők kritikus infrastruktúra elleni támadásaira és kibertámadásokra, de a hadsereg súlyos eszközhiányokkal küzd, és nem alkalmas egy átfogó támadás kivédésére - írja a Reuters.

Svájci hadgyakorlat "egy fiktív európai régió szeparatista milíciájával" szembeni szimulációja. Fotó: FABRICE COFFRINI/AFP

A hagyományosan semleges Svájcban kötelező sorkatonaság van, a férfiak az alapkiképzés után rendszeresen kapnak további rövidebb kiképzéseket is, a tartalékos–milícia rendszer az állampolgárok aktív részvételére épül. ÍA védelmi kiadások ugyanakkor arányaiban nagyon alacsonyak. Svájc azt vállalta, hogy 2032 körül fokozatosan a GDP egy százalékára emeli a védelmi kiadásait a jelenlegi alig 0,7 százalékról, ami jóval elmarad a NATO-országok által elfogadott 5 százalékos szinttől.

A svájci vezérkar szerint a hadsereg jelen állapotában nem tudná megvédeni az országot. Süssli, aki az év végén távozik posztjáról, azt mondta, különösen terhes számára annak tudata, hogy egy valódi vészhelyzetben a katonáknak csak az egyharmada lenne teljes mértékben felszerelve.

Svájc jelenleg növeli védelmi kiadásait, korszerűsíti a tüzérségi és szárazföldi rendszereit, a kiöregedett vadászgépeit pedig Lockheed Martin F–35A típusú repülőkre cseréli. A fegyverkezési terveknek a költségtúllépések miatt ugyanakkor sok bírálója van: ők a szűkös szövetségi költségvetésre hivatkozva megkérdőjelezik a tüzérségre és lőszerekre fordított kiadások indokoltságát.