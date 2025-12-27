Újabb konzultációt jelentett be Navracsics Tibor

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter újabb konzultációt jelentett be a Facebook-oldalára posztolt videóban. Most kivételesen nem értelmetlen kérdésekre kell válaszolnia a választópolgároknak sokmilliárd forintért, hanem Navracsics az önkormányzati rendszert érintő „finomításról” kezd majd konzultációt januártól az önkormányzatokkal. Ennél pontosabb részleteket a miniszter nem osztott meg, csak annyit, hogy a különböző önkormányzati szövetségek kérései és javaslatai alapján kapott mandátumot a konzultációra, valamint hogy első körben az önkormányzati szövetségekkel tárgyalnak majd, utána a polgármesterekkel, helyi képviselőkkel, vármegyei közgyűlési elnökökkel és képviselő testületi tagokkal.

„A célunk az, hogy valamikor majd a választások után egy olyan átfogó, önkormányzati rendszert érintő módosító javaslatcsomagot tudjunk letenni az asztalra, amely mind az önkormányzati szereplőknek, mind a kormányzati szereplőknek, mind pedig mindenkinek elnyeri a tetszését.”

-jelentette be Navracscics, akiről nemrég írtuk meg, hogy előbb békült ki jobbikos ellenfelével, mint Lázár Jánossal, akivel felelős politikus módjára még mindig nem állnak szóba egymással.

Fotó: Kovács Anikó/MTI/MTVA

A videóban elhangzottak alapján a konzultáció témája még bármi lehet. Az elmúlt időszak egyik legfontosabb, Navracsics portfólióját érintő kérdés a szolidaritási hozzájárulás mértéke volt, amit a kormány sajátos karácsonyi ajándékként december 23-án hirdetett ki a Magyar Közlönyben. A másik ilyen terület a kismillió kérdést felvető, helyi önazonossági törvény, amelynek segítségével már több mint száz település korlátozta, ki költözhet oda.

